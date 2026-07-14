Rodri ha recuperado su mejor nivel, el del Balón de Oro, con España; sin embargo, las flojas actuaciones de Pedri preocupan de cara a las semifinales del Mundial contra Francia

Es posible que Fabián Ruiz y Pedri sean titulares junto a Rodri, como ya ocurrió ante Cabo Verde. La medular es quizá el único sector donde España supera a Francia, y alinear a tres jugadores tan técnicos permitiría a La Roja dominar el balón, su mejor —y tal vez única— forma de neutralizar el potente cuarteto ofensivo de Didier Deschamps.
Eso sí, alinear a Pedri y Fabián probablemente supondría dejar fuera a Dani Olmo, quien ha brillado como ’10’ en la eliminatoria pese a que su remate final aún cojea.
De la Fuente considera a Pedri un «talento especial» y prefiere colocarlo cerca del área rival, donde su habilidad con el pecho y las paredes resultan más peligrosas. También elogia su «buen tono» aunque no esté al 100 %.
Aun así, el seleccionador podría reservar a Fabián para sustituir a Pedri cuando el rival se canse y aparezcan espacios. «Pedri se beneficia del trabajo de Fabián», dijo tras el duelo con Bélgica. «Al final, todo es trabajo en equipo».
El espíritu de equipo de la selección española es su mayor fortaleza, y aunque parezca extraño que se cuestione la participación de Pedri, tiene sentido que De la Fuente aproveche al máximo el grupo de jugadores que tiene.
Como él mismo dijo: «Francia ya ha demostrado un potencial extraordinario y excepcional, pero nosotros también, así que creo que el partido está muy abierto. Se necesitarán jugadores frescos y enérgicos, y tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos».
Aun así, no está claro si veremos al Pedri del Barcelona.