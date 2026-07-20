Rodri gana el Balón de Oro y Kylian Mbappé la Bota de Oro tras el anuncio de los premios del Mundial 2026 por parte de la FIFA

El éxito de España se reflejó en los premios individuales: Unai Simón fue nombrado mejor portero del torneo y recibió el Guante de Oro de adidas.

Pau Cubarsi, nacido en 2005, obtuvo el Premio al Mejor Jugador Joven, elegido por el Grupo de Estudio Técnico de la FIFA.

Países Bajos cerró la lista al ganar el Trofeo Fair Play de la FIFA, que distingue al equipo con mejor conducta del torneo.