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President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News

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Rodri gana el Balón de Oro y Kylian Mbappé la Bota de Oro tras el anuncio de los premios del Mundial 2026 por parte de la FIFA

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Messi
Rodri
K. Mbappe

España dominó el Mundial y Rodri lideró los premios oficiales. Kylian Mbappé ganó la Bota de Oro con 10 goles, mientras que Unai Simón y Pau Cubarsi también fueron distinguidos. Casi 6,9 millones de aficionados asistieron a los 104 partidos disputados en Norteamérica.

  • Rodri se lleva el Balón de Oro

    Rodri fue nombrado mejor jugador del Mundial 2026 tras ganar el Balón de Oro adidas por votación del Grupo de Estudio Técnico de la FIFA. Lionel Messi quedó segundo y Kylian Mbappé obtuvo el Balón de Bronce.

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  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    Mbappé se lleva la Bota de Oro

    Mbappé ganó la Bota de Oro con 10 goles y 4 asistencias en 769 minutos. Messi, con 8 goles y 4 asistencias, obtuvo la Bota de Plata.

    El centrocampista inglés Jude Bellingham completó el podio con siete goles y una asistencia.

  • Rodri Pau Cubarsi Unai SimonGetty

    Simon y Cubarsi, entre los galardonados

    El éxito de España se reflejó en los premios individuales: Unai Simón fue nombrado mejor portero del torneo y recibió el Guante de Oro de adidas.

    Pau Cubarsi, nacido en 2005, obtuvo el Premio al Mejor Jugador Joven, elegido por el Grupo de Estudio Técnico de la FIFA.

    Países Bajos cerró la lista al ganar el Trofeo Fair Play de la FIFA, que distingue al equipo con mejor conducta del torneo.

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una gran victoria para la FIFA

    La Copa del Mundo con 48 selecciones batió récords de asistencia: 6.810.996 espectadores en 104 partidos, con una media de 65.490 por encuentro.

    La FIFA informó de un 99,7 % de ocupación, lo que refleja la enorme demanda de la primera Copa del Mundo celebrada en Estados Unidos, Canadá y México.