Rodri, estrella del Manchester City, se pronuncia tras la polémica suscitada por sus comentarios sobre su fichaje por el Real Madrid

A pesar de los rumores sobre un posible regreso a La Liga, Rodri sigue siendo un pilar fundamental del City de Pep Guardiola. Con un contrato vigente hasta 2027, el club no tiene ninguna presión inmediata para vender a su jugador estrella, que se ha convertido en uno de los centrocampistas más influyentes del fútbol mundial desde su llegada procedente del Atlético en 2019.

Desde su llegada al Etihad Stadium, el español ha disputado 293 partidos con el City, en los que ha sumado 28 goles y 32 asistencias. Su palmarés es igualmente impresionante, con cuatro títulos de la Premier League, una FA Cup, tres Carabao Cups, una Liga de Campeones, dos Supercopas de la UEFA y un Mundial de Clubes de la FIFA, además de su reciente triunfo individual con el Balón de Oro.