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Rodri, estrella del Manchester City, se operará por una lesión «misteriosa» antes del inicio de la temporada, un golpe duro para Enzo Maresca
El pivote del centro del campo se enfrenta a un periodo de baja
El City se prepara para la era Maresca sin Rodri, quien se operará tras el Mundial. Según el Daily Mail, el Balón de Oro 2024 sufre una «lesión misteriosa» que necesita cirugía.
El club de Mánchester no ha confirmado la lesión, pero se espera que la cirugía se realice tras la participación de España en la Copa América de Estados Unidos, México y Canadá. Esto significa que el jugador de 30 años se perderá gran parte de la pretemporada del City con su nuevo técnico.
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El momento no podría ser peor para Maresca
Maresca, que regresó al Etihad Stadium tras un acuerdo de indemnización con el Chelsea, esperaba una transición fluida al asumir el equipo. Sin embargo, la baja de Rodri para el inicio de la temporada le complica las cosas. «El Manchester City es un club que conozco muy bien y dirigir este equipo es una oportunidad fantástica para mí», declaró Maresca tras su nombramiento. «Esta será mi tercera etapa aquí. Conozco este club, sus exigencias y sus expectativas».
A pesar de su conocimiento del plantel, reemplazar la disciplina táctica de Rodri resulta un desafío mayúsculo. El técnico se muestra optimista sobre la solidez del club y añade: «El City es un club increíblemente bien gestionado. Todo lo que hacen es innovador, planificado y con un propósito claro. Para un entrenador, esa es una situación de ensueño. Me proporciona la consistencia que necesito para hacer mi trabajo de forma eficaz. Estoy deseando empezar a entrenar a los jugadores. Quiero que ganemos, que juguemos buen fútbol y que disfrutemos de la presión que supone representar al Manchester City».
La incertidumbre contractual se cierne sobre el Etihad
La lesión complica el futuro de Rodri en Manchester. El exjugador del Atlético entra en los últimos 12 meses de su contrato y, aunque hay una oferta, las negociaciones están estancadas. Esto alimenta los rumores de regreso a España, con el Real Madrid muy interesado.
Si no se resuelve, desde el 1 de enero podría firmar un precontrato con clubes extranjeros. En el Bernabéu se reencontraría con Bernardo Silva, recién llegado al Madrid de José Mourinho. Además, el City negocia la renovación del defensa Nathan Ake, también en su último año de contrato.
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Preocupaciones sobre los niveles de forma física a largo plazo
Este último contratiempo médico preocupa por el desgaste físico de un jugador clave en el dominio reciente del City. La temporada pasada, Rodri disputó 33 partidos con el Manchester City y marcó dos goles. Con el club ha ganado cuatro Premier Leagues, una Liga de Campeones, dos FA Cups, tres Copas de la Liga y, en una ocasión cada una, el Mundial de Clubes de la FIFA, la Supercopa de la UEFA y el Community Shield.
Tras la grave lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió hace casi dos años, Rodri luchó por recuperar su mejor nivel y llegó a ganar el Balón de Oro. Sin embargo, esta nueva intervención indica que aún resiente el desgaste de un calendario exigente.