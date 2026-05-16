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Rodri está tranquilo sobre las negociaciones de su contrato con el Manchester City, pues prefiere centrarse en la lucha por la Premier League contra el Arsenal
Rodri es pieza clave en la maquinaria táctica de Pep Guardiola, pero surgen dudas sobre su futuro. El club quiere retenerlo con un nuevo contrato, mientras el jugador se muestra tranquilo.
En declaraciones a Marca, el centrocampista lo confirmó: «Estoy tranquilo. Ahora no pienso en mi futuro, hay otras prioridades. Solo quiero que mi club acabe la temporada con el mayor número de títulos posible —tenemos la oportunidad de ganar la Premier League— y luego pensaré en el Mundial».
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La atención sigue centrada en la lucha por el título del Arsenal
Rodri ha pausado las negociaciones de su contrato para centrarse en la intensa lucha por el título de la Premier League. El Arsenal presiona al campeón y sabe que un tropiezo podría beneficiar al equipo de Mikel Arteta en las últimas semanas de la temporada.
Aclaró: «Como he dicho antes, solo pienso en mi equipo y en terminar la temporada con el mayor número de títulos posible. Tenemos la oportunidad de ganar la Premier League y luego el Mundial. En estos momentos, no pienso mucho en mi futuro. Seré sincero contigo porque hay otra prioridad».
Una vuelta cautelosa a la acción
Rodri volvió el sábado y ayudó al City a ganar su octava FA Cup al batir 1-0 al Chelsea. El centrocampista se había perdido cinco partidos por una lesión en la ingle y reconoció que su recuperación había sido una «montaña rusa» de dudas.
«Decidir cuándo volver no fue fácil; dudaba mucho», admitió. «Hoy también tenía dudas antes del partido, pero todo salió bien y estos sesenta minutos han sido muy positivos para mi cuerpo».
Aún así, cree que en unas semanas estará al 100 %.
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Rodri no tiene prisa
Rodri, que ha marcado dos goles en 32 partidos con el City esta temporada, tiene contrato hasta 2027. Eso da margen tanto al club como al jugador antes de que llegue la urgencia en los periodos de fichajes.