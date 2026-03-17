Goal.com
En directo
Live Scores, Stats, and the Latest News
Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Rodri, en el punto de mira del Real Madrid, responde a los rumores sobre su traspaso en medio de la «frustración» que vive en el Manchester City

Rodri ha avivado los rumores sobre un posible fichaje por el Real Madrid tras dar una respuesta enigmática sobre su futuro en el Manchester City. El exganador del Balón de Oro también admitió sentirse «frustrado» por la reciente incapacidad del City para sentenciar los partidos.

  • El centrocampista se muestra evasivo sobre su regreso a España

    Los rumores sobre un posible fichaje por el Santiago Bernabéu siguen acompañando a Rodri, a pesar de que sigue siendo una pieza fundamental en el centro del campo de Pep Guardiola. Según se informa, el Real Madrid ha identificado al exjugador del Atlético de Madrid como objetivo prioritario, ya que lo considera el candidato ideal para liderar la próxima generación de talentos en la capital española.

    El jugador de 29 años no ha hecho mucho por acallar esos rumores en su última aparición pública. En lugar de comprometer su futuro a largo plazo con los campeones de la Premier League, el centrocampista optó por un enfoque cauteloso que probablemente pondrá en alerta máxima a los clubes de élite de Europa de cara al mercado de fichajes de verano.

    • Anuncios
  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rodri sigue sin decir nada

    Cuando se le preguntó si podría plantearse marcharse del Manchester al final de la temporada, Rodri se mostró tajante al negarse a cerrar la puerta. «No, no. No voy a responder a eso. Es momento de pensar en lo que tenemos ahora, con mi equipo, en mi temporada, que es bastante importante, y luego ya veremos», declaró a Cadena Ser.

  • El City busca mejorar su eficacia de cara al gol

    La incertidumbre sobre su futuro coincide con un bajón en el dominio del City en la liga nacional. Tras el empate 1-1 contra el West Ham, Rodri confesó sentirse cada vez más «frustrado» por los recurrentes problemas del equipo.

    «Sí, un poco frustrado, pero ese es más o menos el tema de esta temporada. Nos cuesta mucho en ese último tercio», añadió. «El “último tercio”, como dicen aquí en Inglaterra. Esa capacidad para marcar el gol definitivo. Quizá nos esté costando mucho, pero en el fútbol lo más importante es meter el balón en la portería».

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    El tiempo del contrato se agota

    Aunque el equipo de la Premier League sigue en una posición relativamente sólida, ya que el contrato de Rodri expira en 2027, la falta de una renovación reciente ha suscitado preocupación. Con un valor estimado de unos 65 millones de euros, el City corre el riesgo de que su valor de mercado disminuya al entrar en el último año de su contrato. Si no se llega pronto a un nuevo acuerdo, el atractivo del Madrid y el regreso a su ciudad natal podrían resultar imposibles de resistir.

    Por ahora, el jugador insiste en que su «prioridad inmediata» es ayudar a su actual club a recuperarse de su reciente mala racha y salvar sus ambiciones europeas. El City se enfrenta al Real Madrid el martes en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, tras el 3-0 a favor del Madrid en el partido de ida.

Liga de Campeones
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0