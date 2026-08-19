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FC Barcelona Unveils New Signing RodriGetty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Rodri elige el camino de Neymar y Suárez: estrellas que prefirieron al Barcelona antes que al Real Madrid

FEATURES
Rodri
Neymar
Luiz Suárez
Cesc Fàbregas
Barcelona vs Al Ahly SC
Barcelona
Al Ahly SC
Amistosos
Elche vs Barcelona
Elche
Primera División
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
España
Brasil
Uruguay
Egipto

Estos son los nombres más destacados que eligieron jugar en el Barça en lugar de fichar por la casa merengue

La rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid no se ha limitado únicamente al terreno de juego, sino que se ha extendido durante décadas a los despachos de negociación y al mercado de fichajes, donde ambos eternos rivales han protagonizado una pugna recurrente por las mayores promesas y estrellas del fútbol mundial.

En más de una ocasión, la decisión final de los jugadores supuso un golpe para una de las dos partes, tras optar por vestir la camiseta catalana en lugar de vivir una experiencia en el Santiago Bernabéu.

Y con Rodri decantándose por incorporarse al Barcelona pese a haber entrado en negociaciones con el Real Madrid, el diario "As" ha recopilado una serie de grandes nombres que estuvieron entre los planes del conjunto blanco o que fueron vinculados a su fichaje, antes de decidir su destino en favor del club catalán, desde Ronaldinho y Neymar hasta Luis Suárez y Cesc Fàbregas.

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  • Rodri: el capítulo más reciente del conflicto

    Rodri decidió su futuro con el traspaso al Barcelona, tras semanas de especulaciones sobre su próximo destino.

    El Real Madrid veía en el centrocampista español la solución ideal para devolver el equilibrio a su línea, sobre todo por sus grandes cualidades en la posesión y la organización del juego, además de contar con un potente batallón ofensivo dentro del equipo.

    Pero tras una larga serie de especulaciones, Rodri optó finalmente por marcharse al Camp Nou, convirtiéndose en el último gran nombre que decanta la competencia a favor del Barcelona.

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  • Rivaldo: del Deportivo a la gloria catalana

    Antes de llegar al Barcelona, Rivaldo era uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol español con el Deportivo de La Coruña, lo que le convirtió en objetivo de seguimiento por parte del Real Madrid.

    Sin embargo, el Barcelona fue el más decidido en la carrera por su fichaje en 1997, y así el brasileño inició una trayectoria excepcional con la camiseta del club catalán.

    Durante los años siguientes, Rivaldo se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo y se coronó con el Balón de Oro, antes de dejar una huella destacada en la historia del Barcelona.

  • Ronaldinho: el fichaje que cambió el rumbo del Barcelona

    En el verano de 2003, Ronaldinho era uno de los jugadores más solicitados de Europa tras su salida del Paris Saint-Germain, con el interés del Real Madrid y del Barcelona.

    Sin embargo, la estrella brasileña eligió el Camp Nou, en una decisión que tuvo un enorme impacto en el futuro del club catalán, que atravesaba en aquel periodo una etapa difícil tanto a nivel deportivo como institucional.

    Y con Ronaldinho, el Barcelona comenzó a recuperar su estatus, después de que el brasileño se convirtiera en el líder del proyecto de regreso a los títulos, sentando las bases del equipo que más tarde se convertiría en el escenario del despegue de Lionel Messi.

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  • Seydou Keïta, la primera pieza del proyecto Guardiola

    Tras su gran rendimiento con el Sevilla, Seydou Keita atrajo el interés de varios grandes clubes de Europa, gracias a su fortaleza física, su capacidad de trabajo y su versatilidad dentro del terreno de juego.

    Y al final, el Barcelona tuvo la última palabra, después de incorporar al centrocampista maliense en 2008, convirtiéndose así en uno de los primeros elementos en unirse al proyecto de Pep Guardiola.

  • Eto'o: el error del Real Madrid se convierte en pesadilla

    La historia de Samuel Eto'o cobra especial relevancia, después de que el delantero camerunés iniciara su carrera en la academia del Real Madrid, aunque no dispuso de las oportunidades suficientes con el primer equipo.

    Tras salir a préstamo y posteriormente brillar con el Real Mallorca, Eto'o se convirtió en uno de los delanteros más destacados de Europa.

    En 2004, el Barcelona logró su fichaje, y el jugador encontró el entorno ideal para desplegar todo su potencial y transformarse en uno de los delanteros más influyentes de la historia del club, en una operación que muchos consideran una de las mayores oportunidades que dejó escapar el Real Madrid.

  • Dani Alves: un fichaje que pudo haber tomado otro camino

    Después de convertirse en uno de los mejores laterales del mundo con el Sevilla, Dani Alves reveló más tarde que estuvo muy cerca de fichar por el Real Madrid.

    Pero la operación no se completó, y acabó recalando en el Barcelona en 2008.

    Y allí, el brasileño escribió una de las páginas más exitosas de su carrera, conquistando numerosos títulos de Liga y de la Champions League, y se convirtió en uno de los grandes emblemas de la era Guardiola.

    Alves reconoció posteriormente que su carrera quizás habría tomado un rumbo completamente diferente si hubiera fichado por el estadio Santiago Bernabéu.

  • David Villa: el objetivo del Madrid que acabó en el Camp Nou

    Durante años, David Villa fue uno de los objetivos destacados del Real Madrid, después de imponerse como uno de los mejores goleadores de Europa con la camiseta del Valencia.

    El delantero español fue vinculado de forma reiterada con un traspaso al Santiago Bernabéu, pero las negociaciones no terminaron a favor del conjunto blanco.

    Y en 2010, el Barcelona cerró la operación, con lo que Villa se unió al equipo de Guardiola y se convirtió en parte del grupo que se coronó con el título de LaLiga y de la Liga de Campeones de Europa.

  • Luis Suárez: el Barcelona resuelve la batalla por el pichichi

    Tras una temporada extraordinaria con el Liverpool, Luis Suárez se convirtió en uno de los delanteros más solicitados del mundo, con el interés del Barcelona y del Real Madrid.

    Pero el delantero uruguayo eligió al Barcelona en 2014, en un fichaje que demostró su valor rápidamente.

    El apego de Suárez a su familia en Barcelona y su comodidad para vivir en Cataluña contribuyeron a facilitar su etapa en el club, antes de formar junto a Lionel Messi y Neymar el célebre tridente «MSN».

    Durante sus años en el Barcelona, Suárez se convirtió en uno de los máximos goleadores del club en la era moderna.

  • André Gomes: una victoria catalana en el mercado de fichajes

    André Gomes estuvo en los planes del Barcelona y del Real Madrid cuando era jugador del Valencia, antes de que la puja terminara con su llegada al Camp Nou en el verano de 2016.

    El Barcelona cerró la operación por 35 millones de euros, más variables, en una de las operaciones más destacadas en las que el club catalán superó a su eterno rival.

    El jugador explicó durante su presentación que la filosofía futbolística del Barcelona encajaba mejor con la manera en que él entiende el fútbol, en alusión a que el aspecto deportivo fue un factor fundamental en su decisión.

  • Cesc Fàbregas: el regreso que era el único que quería

    La historia de Cesc Fàbregas fue diferente, ya que estuvo ligada a un claro deseo del jugador de regresar al club en el que se formó.

    Durante su brillante etapa en el Arsenal, el Real Madrid fue uno de los clubes que estudió la posibilidad de ficharlo, pero el centrocampista español no ocultó que su prioridad era volver al Barcelona.

    En 2010, el diario "As" señaló que Fàbregas confirmó su deseo de regresar al Camp Nou, considerando que renunciar a esa oportunidad sería algo difícil.

    Un año después, su deseo se hizo realidad y regresó al Barcelona tras varios años de brillantez en Inglaterra.

  • Neymar, una de las batallas más feroces

    Quizás la lucha por Neymar fue una de las batallas de fichajes más feroces entre el Barcelona y el Real Madrid.

    El conjunto blanco realizó grandes esfuerzos para convencer a la estrella brasileña de unirse a sus filas, pero el jugador finalmente decantó su decisión a favor del Barcelona en 2013.

    Según lo publicado por el diario "As" en aquel momento, Neymar mostraba desde hacía años su admiración por Lionel Messi y por el estilo del Barcelona, mientras que su padre aseguró que su hijo eligió el club que consideró más adecuado para sus características y su forma de jugar.

    La batalla terminó con la llegada de Neymar al Camp Nou, convirtiendo la operación en una de las victorias más destacadas que logró el Barcelona frente al Real Madrid fuera del terreno de juego.