El Barcelona no buscaba un nuevo centrocampista solo para añadir un gran nombre a su plantilla, sino que buscaba algo más importante: un jugador que aporte calma al equipo cuando el partido se vuelve caótico, control cuando los demás pierden las riendas y seguridad cuando empiezan a aparecer los espacios.

Por eso el fichaje de Rodri parece diferente de las operaciones que se basan en los goles o en las habilidades individuales, ya que el valor del exjugador del Manchester City no reside únicamente en lo que hace con el balón, sino en la forma en que hace mejores a sus compañeros y en que el propio partido resulte más controlable.

El Barcelona ya cuenta con jugadores capaces de marcar la diferencia, desde Lamine Yamal hasta Pedri, pasando por Raphinha y Dani Olmo, además de las nuevas incorporaciones como Anthony Gordon y Karim Adeyemi, pero necesitaba un jugador que pudiera darles a estos espacio y libertad sin que el equipo pagara el precio en la otra parte del campo.

De ahí que la operación pueda entenderse como una compra de seguridad antes que ninguna otra cosa, pues el Barcelona no ficha a un jugador para añadir más caos ofensivo, sino que ficha a un hombre capaz de poner el caos bajo control.