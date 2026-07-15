Rodri fue contundente: el recuento oficial no reflejaba la realidad del partido y las entradas no sancionadas ya sumaban dos cifras.

«Llevamos tres partidos con el mismo problema: unas 10 o 15 faltas claras que no se pitan. Si no se señalan, los defensas seguirán haciendo lo mismo», afirmó Rodri tras el partido. La permisividad ha sido bastante flagrante hoy».

Según los datos del partido, Yamal solo provocó una falta, la cual se convirtió en penalti en el minuto 22, transformado por Mikel Oyarzabal. Esta decisión irritó al seleccionador francés, Didier Deschamps, que también cuestionó el arbitraje de Barton.