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Rodri criticó al árbitro por su manejo del «sensacional» Lamine Yamal, tras considerar que al joven prodigio español se le ignoraron «15 faltas» en la victoria de España sobre Francia en la semifinal del Mundial
Rodri critica al árbitro tras la victoria de Francia
España avanza hacia la final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Francia, pero el capitán Rodri criticó al árbitro Iván Barton por, según él, permitir que la defensa francesa se cebara con el joven Yamal sin sancionarlo.
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La afirmación de las «15 faltas»
Rodri fue contundente: el recuento oficial no reflejaba la realidad del partido y las entradas no sancionadas ya sumaban dos cifras.
«Llevamos tres partidos con el mismo problema: unas 10 o 15 faltas claras que no se pitan. Si no se señalan, los defensas seguirán haciendo lo mismo», afirmó Rodri tras el partido. La permisividad ha sido bastante flagrante hoy».
Según los datos del partido, Yamal solo provocó una falta, la cual se convirtió en penalti en el minuto 22, transformado por Mikel Oyarzabal. Esta decisión irritó al seleccionador francés, Didier Deschamps, que también cuestionó el arbitraje de Barton.
Elogios para el «sensacional» Yamal
A pesar de la polémica arbitral, Rodri elogió la labor de Yamal. El extremo, que cumplió 19 años un día antes de la semifinal, fue clave en el plan de España para frenar a Mbappé y al ataque francés. Aunque solo ha marcado un gol en el torneo, su esfuerzo ha sido reconocido por sus compañeros.
En declaraciones a TVE, Rodri elogió la madurez del joven y afirmó: «Lamine Yamal ha hecho un partido fantástico; sobre todo sin balón, ha estado sensacional y nos ha ayudado mucho».
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La atención se centra ahora en la final
Con la final asegurada, Rodri se prepara mentalmente para lo que llama la cima de su carrera. Sea Argentina o Inglaterra, sabe que la intensidad subirá, por lo que insiste en un arbitraje coherente.
«Muy feliz y orgulloso de mi equipo y de mi país. Debemos descansar para afrontar el partido más importante de nuestras vidas», concluyó.
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