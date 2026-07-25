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¿Rodri al PSG? El gigante francés prepara una oferta para competir con el Real Madrid por la estrella del Manchester City
Parecía que el Madrid tenía el acuerdo cerrado.
El campeón francés contactó al City para saber las condiciones de fichar a Rodri, informa RMC Sport. Aunque el PSG no priorizaba un nuevo centrocampista, la chance de contratar a un jugador de su nivel —con contrato en el Etihad hasta dentro de 12 meses— se ve como una oportunidad única. Esta decisión refleja su intención de consolidar su estatus como potencia continental tras sus recientes éxitos.
No obstante, el PSG no es el único interesado: el Real Madrid lleva meses considerado el favorito para ficharlo y, según informes, ya habría alcanzado un acuerdo verbal con el jugador, aunque el club lo ha desmentido. Los blancos ven a Rodri como el sucesor ideal de sus veteranas leyendas del centro del campo, pero la operación sigue siendo compleja, pues primero deben autorizar salidas importantes en esa línea para cumplir con los requisitos financieros del acuerdo.
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El PSG se replantea sus planes para el verano
Ante la oportunidad de fichar a Rodri, el PSG ha decidido intervenir en una operación que se daba por cerrada a favor del Madrid.
La intriga crece: el Barcelona ya contactó a los agentes del jugador. Tras la lesión de Frenkie de Jong, el club catalán busca reforzar el mediocampo y ve a Rodri como la solución, aunque sus limitaciones económicas podrían ser un obstáculo ante la potencia financiera del PSG.
Se ha establecido contacto directo con el Ayuntamiento
El PSG ha contactado al City para definir las condiciones económicas del fichaje. Así, su interés pasa de la especulación a una negociación real.
Los directivos parisinos buscan arrebatar el fichaje y sorprender al Real Madrid, cambiando el rumbo de una de las sagas estivales más seguidas, protagonizada por uno de los centrocampistas más laureados.
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La etapa de Rodri en el City, repleta de títulos
Desde su llegada al Etihad en 2019, tras un traspaso de 62,8 millones de libras desde el Atlético de Madrid, Rodri se ha convertido en uno de los jugadores más laureados de la historia del Manchester City, con 13 títulos importantes. Entre ellos figuran cuatro Premier League, tres Copas de la Liga, dos Copas de Inglaterra, una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes de la FIFA, una Supercopa de la UEFA y una Community Shield, siendo titular en la mayoría de sus más de 300 partidos con el club.
Su relevancia para el equipo de Pep Guardiola se evidenció en la temporada del triplete 2022-23: marcó el único gol en la final de la Liga de Campeones contra el Inter y fue nombrado mejor jugador de la competición. En 2024 se convirtió en el primer futbolista del City en ganar el Balón de Oro.
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