El Barcelona mantuvo su sensacional inicio de temporada a las órdenes de Hansi Flick, sumando su undécima victoria consecutiva de la temporada ante el Betis. Pese a su dominio en ataque, con goles de cinco jugadores distintos, Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia y Dani Olmo, los blaugranas pasaron por momentos de apuro tras los goles de Valentín Gomez y Abde Ezzalzouli. Estos dejaron al descubierto algunas carencias que aún persisten en sus transiciones defensivas, antes de que el Barcelona terminara imponiéndose con claridad en la segunda parte.

Rodri señaló la necesidad de una mayor solidez defensiva para que el Barcelona pueda dominar de verdad en todos los frentes esta temporada. «El equipo está mostrando su potencial ofensivo, pero estamos concediendo bastante. Por ahí puede venir la mejora», afirmó, según recoge SPORT.