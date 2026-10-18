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Rodri advierte de los problemas defensivos pese a marcar su primer gol con el Barcelona en la goleada al Real Betis
El goleador pide concentración defensiva
El Barcelona mantuvo su sensacional inicio de temporada a las órdenes de Hansi Flick, sumando su undécima victoria consecutiva de la temporada ante el Betis. Pese a su dominio en ataque, con goles de cinco jugadores distintos, Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia y Dani Olmo, los blaugranas pasaron por momentos de apuro tras los goles de Valentín Gomez y Abde Ezzalzouli. Estos dejaron al descubierto algunas carencias que aún persisten en sus transiciones defensivas, antes de que el Barcelona terminara imponiéndose con claridad en la segunda parte.
Rodri señaló la necesidad de una mayor solidez defensiva para que el Barcelona pueda dominar de verdad en todos los frentes esta temporada. «El equipo está mostrando su potencial ofensivo, pero estamos concediendo bastante. Por ahí puede venir la mejora», afirmó, según recoge SPORT.
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Un héroe con los pies en la tierra estrena su cuenta goleadora con el Barcelona
Rodri fue clave para el triunfo al marcar su primer gol con la camiseta del Barcelona y devolverle la ventaja en un momento decisivo del partido. Pese al tanto y a las celebraciones posteriores, el español mantuvo los pies en la tierra. Al valorar el trabajado triunfo, el centrocampista destacó tanto la dificultad del encuentro como la tranquilidad que aportó su gol.
«Muy contento y satisfecho con la victoria. Este es uno de los campos más difíciles de la liga. Están en un buen momento y han hecho un gran partido. Estoy contento por mi gol, que nos dio tranquilidad en el momento en que peor lo estábamos pasando», explicó el centrocampista.
Rodri apoya al árbitro en medio del caos del VAR
El partido no estuvo exento de polémica, ya que varias acciones importantes requirieron la intervención del VAR, entre ellas un gol anulado a Giovani Lo Celso y una tarjeta roja para el equipo local. Entre los momentos decisivos estuvieron el gol anulado a Giovani Lo Celso y la expulsión de un jugador del equipo local, dos acciones que cambiaron drásticamente el rumbo del partido y desataron un intenso debate sobre el terreno de juego. Rodri dio su opinión sobre las decisiones arbitrales que marcaron la segunda parte.
«La mano fue bastante antinatural. Por eso se anuló el gol. Hay que respetar las decisiones de los árbitros. No vi la jugada de la tarjeta roja», señaló Rodri.
- AFP
El centrocampista carga contra el «complicado» césped de La Cartuja
Tras el partido en La Cartuja, Rodri mostró su frustración por el estado del terreno de juego y señaló que el césped, en malas condiciones, alteró el ritmo de pases característico de su equipo. Aunque el centrocampista se negó a utilizarlo como excusa por su actuación, subrayó que las irregularidades del campo dificultaron la circulación de balón y la fluidez en la elaboración del juego que caracterizan a su equipo.
«No suelo hablar de los campos, pero hoy era difícil jugar. Nos dificultó la circulación de balón. No hay que poner excusas. En algún momento pudimos controlar mejor el partido, pero es cierto que el campo no estaba bien», comentó.
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