¡Robo en Oslo! Solbakken echa humo mientras una Noruega derrochadora recibe el castigo de una Portugal letal

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, expresó su profunda decepción después de ver cómo su equipo sufría una derrota por 2-1 ante Portugal en la UEFA Nations League en Oslo. A pesar de que Erling Haaland marcó su segundo gol de esta ventana internacional, los errores defensivos permitieron a Joao Felix y Goncalo Ramos asegurar la victoria para los visitantes.

El resultado deja a Noruega con tres puntos en el Grupo A4 junto a Dinamarca, a tres puntos del líder, Portugal.

Solbakken afirmó que su equipo superó al vigente campeón en las estadísticas clave del partido.