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Robinio Vaz NXGN GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Robinio Vaz: Por qué se compara al nuevo fichaje adolescente del Roma, por 25 millones de euros, con Victor Osimhen

El fichaje de Robinio Vaz por parte de la Roma, procedente del Marsella, el 14 de enero, se consideró todo un golpe maestro para el equipo de la Serie A. El francés solo tenía 18 años en el momento del traspaso de 25 millones de euros (21,5 millones de libras esterlinas/29 millones de dólares) del Stade Vélodrome al Stadio Olimpico, siendo Lamine Yamal el único jugador más joven que Vaz que había marcado al menos cuatro goles en las «cinco grandes» ligas europeas en lo que iba de temporada.

Sin embargo, tras más de dos meses, Vaz sigue esperando su primera titularidad con la Roma, por no hablar de su primer gol. En consecuencia, ahora surgen preguntas sobre por qué un fichaje tan caro está teniendo tan pocos minutos de juego con Gian Piero Gasperini.

Entonces, ¿ha cometido la Roma un error costoso al fichar a un adolescente con talento pero temperamental? ¿O tienen entre manos al próximo Victor Osimhen? GOAL analiza más de cerca a uno de los jóvenes futbolistas más intrigantes de la Europa actual...

  • Donde todo comenzó

    Vaz nació y se crió en Mantes-la-Jolie, un suburbio situado a unos 40 kilómetros al oeste de París, de donde también es originario el exjugador del Arsenal Nicolas Pépé. Al igual que muchos otros chicos de su misma edad y de la misma zona, su técnica y su carácter se forjaron en las calles.

    «Jugaba partidos a los que asistía mucha gente», reveló tras fichar por la Roma. «Eran partidos entre barrios, y sentía mucha presión».

    En consecuencia, a Vaz le resultó bastante fácil hacer frente a las exigencias del fútbol juvenil y, tras impresionar en equipos locales de Mantes-la-Jolie, fue fichado por el Sochaux en 2022. Para entonces, su potencial era evidente y ya jugaba con el equipo filial en la quinta división del fútbol francés con solo 16 años.

    Sin embargo, Vaz solo pasaría una temporada en las filas del Sochaux B, ya que no estaba dispuesto a renovar un contrato que solo duraba hasta 2025, y el equipo de Montbéliard, con problemas económicos, estaba más interesado en sacar provecho de sus jugadores más prometedores de todos modos.

    Como resultado, el Marsella se hizo no solo con Vaz, sino también con su compañero en la delantera, Alexandre Issanga, y ambos llegaron al Velódromo en agosto de 2024 por aproximadamente 400 000 €.

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  • El gran salto

    Vaz pasó directamente al equipo filial del Marsella y, aunque él se veía a sí mismo como extremo, el entrenador Jean-Pierre Papin no tenía intención alguna de alinearlo en la banda.

    «Ya tengo extremos», declaró a los periodistas el legendario exdelantero centro de la selección francesa. «Me faltaba este tipo de jugador, capaz de hacer carreras a la espalda de la defensa, porque eso es lo que me gusta. Lo hace muy bien, crea espacios y es muy rápido. Creo que es una posición que podría encajarle muy bien en el futuro».

    Papin dio en el clavo. Vaz destacó en una posición más central y sus actuaciones con el equipo B del Marsella llamaron rápidamente la atención del entrenador del primer equipo, Roberto De Zerbi, quien le dio la oportunidad de debutar en la Ligue 1 en un partido contra el Estrasburgo el 19 de enero de 2025. Tras salir desde el banquillo en el descanso, el entonces joven de 17 años solo necesitó algo más de 20 minutos para dejar huella al provocar el penalti que permitió a Mason Greenwood dar al OM el empate a 1-1.

    «Alineo a quienes se lo merecen, y él nos dio energía», declaró De Zerbi en la rueda de prensa posterior al partido. «Tiene que seguir trabajando. Nació en 2007, así que tenemos que gestionarlo, pero no me da miedo alinear a jugadores jóvenes».

    El primer gol de Vaz con el Marsella llegó en el primer partido en casa del equipo en la actual temporada, una goleada por 5-2 al Paris FC, mientras que en su primera titularidad dio una asistencia a Igor Paixao en la victoria por 3-0 en Metz el 4 de octubre. En el siguiente partido del Marsella, contra el Le Havre, Vaz marcó un gol y dio una asistencia antes de convertirse en el jugador más joven en marcar un doblete con el club en 78 años, con sus dos tantos en el empate 2-2 ante el Angers el 29 de octubre.

    «Juega porque es bueno; ya lo era el año pasado», afirmóDe Zerbi con entusiasmo. «Solo le estamos ayudando a dar el siguiente paso. ¡No está aquí para que se lo vendamos a Inglaterra en verano!». Entonces, ¿por qué se lo vendieron a Italia en invierno?

  • ¿Qué tal va todo?

    Según L'Equipe, el Marsella ofreció multiplicar por seis el salario de Vaz, que ascendía a 120 000 euros, durante más de dos meses de negociaciones sobre un nuevo contrato, pero finalmente decidió abandonar la mesa de negociaciones a finales del año pasado porque aún estaba muy lejos de satisfacer las exigencias salariales del jugador.

    Aun así, al parecer el OM no tenía intención de vender a Vaz en enero, pero una vez que la Roma aceptó su valoración de 25 millones de euros, nadie en el club iba a interponerse en su camino, ni siquiera De Zerbi.

    «Era un jugador que nos había aportado mucho, pero luego se cerró en banda», explicó De Zerbi en una entrevista con Viva El Fútbol. «Empezó a entrenar de forma mediocre. Lo habría alineado de todos modos, si se lo hubiera merecido.

    «Nos alegramos por él, le deseamos lo mejor; viene de un barrio periférico de París y se merece tener una buena carrera».

    Por desgracia, la carrera de Vaz en Italia no ha tenido el mejor de los comienzos, ya que hasta la fecha solo ha acumulado 170 minutos de juego en ocho apariciones como suplente. Su falta de minutos ha sorprendido a algunos comentaristas y aficionados, dada la cuantía del traspaso, pero Gasperini aboga por la paciencia.  

    «El club ha hecho una inversión muy importante en él y esa inversión le pesa un poco, porque inevitablemente cambia la percepción que se tiene de él, aunque sea muy joven», explicó el exentrenador del Atalanta. «Estoy tratando de comprender rápidamente cómo puede ser útil para la Roma en el futuro inmediato, porque sin duda lo será en el futuro.

    «Tenemos que evaluar cuidadosamente su rendimiento entre fragmentos de partidos y sesiones de entrenamiento, teniendo en cuenta que no es fácil llegar a una liga difícil como la italiana a mitad de temporada».

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LE HAVREAFP

    Principales puntos fuertes

    Antes de que las cosas se torcieran en el Stade Vélodrome, una figura destacada del Marsella declaró el año pasado a La Provence que Vaz era el mejor jugador de su generación en Europa: «Si echamos un vistazo a las cinco grandes ligas, no hay ningún otro jugador nacido en 2007 que se le pueda comparar. Es rápido, potente, intrépido... y mejora técnicamente cada semana».

    Su velocidad es sin duda excepcional; José Alcócer, que trabajó con Vaz en las categorías sub-16 y sub-17 de Francia, lo describe como «un dragster con una aceleración impresionante». Sin embargo, Vaz también es fuerte en el juego aéreo —como cabría esperar de un delantero que mide 1,85 m— y un rematador muy sereno. 

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-ATALANTAAFP

    Hay margen de mejora

    Casi todos los antiguos entrenadores de Vaz reconocerían que aún le quedan aspectos que mejorar desde el punto de vista técnico, pero las únicas preocupaciones reales sobre las posibilidades de que este joven llegue a lo más alto han estado relacionadas con su mentalidad.

    Incluso antes de que De Zerbi se sintiera decepcionado por su drástica pérdida de concentración durante las negociaciones del contrato en el Marsella, ya había informes sobre su mal comportamiento y problemas disciplinarios durante su etapa en el Sochaux.

    Se le ha acusado repetidamente de pereza, mientras que Alcocer también lo ha descrito anteriormente como «desconcentrado».

    «Lo que quiero decir con eso es que presta un poco menos de atención a la estructura del juego, pensando que, como ha hecho dos buenas jugadas, no tiene por qué esforzarse más», declaró el entrenador de la categoría juvenil a La Provence. «Pero también puede distraerse un poco fuera del campo con todo lo relacionado con la imagen de los futbolistas, como sus cortes de pelo, por ejemplo».

    Sin duda, en Francia se levantaron algunas cejas cuando Vaz celebró una anterior renovación de contrato con el Marsella grabando un vídeo en el que aparecían sus amigos, fuegos artificiales y bengalas. 

  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-MARSEILLEAFP

    ¿El próximo... Victor Osimhen?

    De Zerbi afirma que Vaz le recuerda a Osimhen cuando el nigeriano se dio a conocer como una estrella en potencia durante su única temporada en la Ligue 1 con el Lille, y sin duda se entiende a qué se refiere el entrenador italiano. Es evidente que el parisino tiene que mejorar su juego de cabeza y ganar algo de masa muscular, pero el potencial sin duda ya lo tiene. Cuenta con la velocidad, la potencia y la confianza necesarias para poner en aprietos a los mejores defensas. 

    «Es un jugador que se guía por el instinto», como dice De Zerbi. «Es rápido y fuerte. Solo tiene que pulir un poco su técnica».

    La única preocupación, obviamente, es que podría tener más en común con el enigmático Osimhen que solo su habilidad futbolística...

  • SSC Napoli v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    ¿Y ahora qué?

    Cuando Vaz llegó a la Roma, dijo que tenía muchas ganas de jugar a las órdenes de Gasperini, a quien describió como alguien con «ADN ofensivo», lo cual es muy cierto. Los equipos del italiano practican un fútbol dinámico y ofensivo. Por eso, los delanteros suelen brillar bajo la dirección de Gasperini.

    Sin embargo, el técnico de 68 años es también uno de los entrenadores más exigentes del fútbol actual y puede mostrarse muy crítico con sus propios jugadores, incluso en público. ¡Pregúntaselo a Ademola Lookman o a Evan Ferguson!

    En ese sentido, es algo positivo que el exentrenador del Atalanta no haya hablado mal de Vaz. Sin embargo, Gasperini ha dejado claro que no cree que el jugador de 19 años esté preparado para jugar con regularidad en la Roma, y menos aún con otro fichaje de enero, Donyell Malen, haciendo un trabajo fantástico al frente de la delantera desde su llegada procedente del Aston Villa.

    Es posible, pues, que no veamos lo mejor de Vaz con la camiseta de la Roma hasta la próxima temporada, una vez que haya tenido más tiempo para familiarizarse con la filosofía futbolística de Gasperini, porque realmente no es una cuestión de capacidad. Todo se reduce a su actitud.

    Sabemos que Vaz tiene el talento para brillar en la Serie A, ya que ya ha deslumbrado en la Ligue 1. Pero ahora necesita demostrar que puede soportar la presión de jugar en un equipo de primera línea tan bien como soportó la responsabilidad de representar a su barrio en esos enfrentamientos interurbanos tan intimidantes de su juventud.

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