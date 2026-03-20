Robinio Vaz: Por qué se compara al nuevo fichaje adolescente del Roma, por 25 millones de euros, con Victor Osimhen

Según L'Equipe, el Marsella ofreció multiplicar por seis el salario de Vaz, que ascendía a 120 000 euros, durante más de dos meses de negociaciones sobre un nuevo contrato, pero finalmente decidió abandonar la mesa de negociaciones a finales del año pasado porque aún estaba muy lejos de satisfacer las exigencias salariales del jugador.
Aun así, al parecer el OM no tenía intención de vender a Vaz en enero, pero una vez que la Roma aceptó su valoración de 25 millones de euros, nadie en el club iba a interponerse en su camino, ni siquiera De Zerbi.
«Era un jugador que nos había aportado mucho, pero luego se cerró en banda», explicó De Zerbi en una entrevista con Viva El Fútbol. «Empezó a entrenar de forma mediocre. Lo habría alineado de todos modos, si se lo hubiera merecido.
«Nos alegramos por él, le deseamos lo mejor; viene de un barrio periférico de París y se merece tener una buena carrera».
Por desgracia, la carrera de Vaz en Italia no ha tenido el mejor de los comienzos, ya que hasta la fecha solo ha acumulado 170 minutos de juego en ocho apariciones como suplente. Su falta de minutos ha sorprendido a algunos comentaristas y aficionados, dada la cuantía del traspaso, pero Gasperini aboga por la paciencia.
«El club ha hecho una inversión muy importante en él y esa inversión le pesa un poco, porque inevitablemente cambia la percepción que se tiene de él, aunque sea muy joven», explicó el exentrenador del Atalanta. «Estoy tratando de comprender rápidamente cómo puede ser útil para la Roma en el futuro inmediato, porque sin duda lo será en el futuro.
«Tenemos que evaluar cuidadosamente su rendimiento entre fragmentos de partidos y sesiones de entrenamiento, teniendo en cuenta que no es fácil llegar a una liga difícil como la italiana a mitad de temporada».