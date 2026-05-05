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Neymar - Robinho JrGetty/GOAL
Adhe Makayasa

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Robinho Jr. exige una disculpa pública a Neymar tras la pelea en el entrenamiento del Santos

Neymar
R. Junior
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Las tensiones en el Santos estallaron tras un altercado físico entre Neymar y Robinho Jr. en un entrenamiento el domingo. Los representantes del joven delantero exigen una disculpa pública de la leyenda brasileña y amenazan con llevar el asunto más lejos, mientras el club intenta gestionar las consecuencias.

  • Choque de generaciones

    El incidente ocurrió en un entrenamiento de los jugadores que no jugaron el sábado en el 1-1 contra el Palmeiras. Neymar reaccionó de forma agresiva tras un regate del joven de 18 años y lo derribó por frustración. Los compañeros tuvieron que separarlos tras una fuerte discusión, y ahora la directiva ha recibido una notificación formal.

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  • Neymar Robinho jrGetty Images

    Exigencia de formalidad

    Aunque Neymar contactó en privado con su compañero y con su madre, el entorno de Robinho Jr. considera insuficiente ese gesto. Según ESPN Brasil, exigen una disculpa pública y que el club adopte una postura firme. La directiva del Santos se mostró sorprendida, pues ambos jugadores habían conversado con normalidad en el entrenamiento del lunes.

  • Consecuencias jurídicas y contractuales

    La notificación oficial ha reavivado las especulaciones sobre el futuro de Robinho Jr. Fuentes de ESPN sugieren que podría ser un intento de rescindir su contrato por la vía judicial, aunque sus representantes lo niegan. También se habla de una posible cesión para que el joven delantero juegue más. Neymar, por ahora, prefiere no pronunciarse.

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    Se acerca el partido de la Sudamericana

    El Santos debe centrarse ya en la Copa Sudamericana, donde el martes se mide al Deportivo Recoleta. El entrenador Cuca busca mantener la armonía del plantel pese al ruido externo y a posibles divisiones. Con partidos próximos ante Red Bull Bragantino y Coritiba, el club debe resolver el conflicto para salvar su temporada.

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