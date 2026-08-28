Robin Roefs firma un nuevo contrato de larga duración con el Sunderland tras una impresionante temporada de debut

El director deportivo del Sunderland, Florent Ghisolfi, recibió con entusiasmo la renovación del contrato del guardameta clave.

Al hablar sobre el nuevo acuerdo con la web oficial del club, Ghisolfi explicó: «Estamos muy contentos de que Robin haya comprometido su futuro con el Sunderland hasta 2031. Tuvo una buena primera temporada con nosotros, pero lo que valoramos igual de mucho es su humildad, su disposición para trabajar y su deseo de seguir mejorando cada día. Estas cualidades reflejan la identidad y los estándares que queremos construir en este club».

«Robin está orgulloso de representar al Sunderland, y nosotros estamos igual de orgullosos de tenerlo con nosotros. Es una parte importante de este equipo y de nuestro futuro, pero todos sabemos que todavía queda mucho trabajo por delante. Queremos seguir progresando juntos, con ambición y humildad».