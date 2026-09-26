AFP
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Robertson revela cómo Arne Slot y su enfoque basado en datos cambiaron por completo el plan de Jürgen Klopp en el Liverpool
Reuniones tácticas y análisis en iPad
En declaraciones a Overlap, Robertson ofreció una visión fascinante sobre los diferentes enfoques de Klopp y Slot. Andy destacó cómo Slot se apoyaba mucho más en los datos y la analítica que Klopp. «Arne iba mucho con todas las estadísticas, eso era lo suyo», dijo Robertson.
«Trajo a su propio hombre, Ruben [Peeters], que siempre estaba con el iPad. Incluso en los entrenamientos, si quizá habías hecho demasiados esprints o lo que fuera, entonces Ruben decía: “quizá alguien tiene que salir”. Estaban mucho más al tanto en cuanto a la carga y cosas así. Sin duda era así».
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Alejándose del plan establecido
Robertson explicó que Slot celebraba reuniones diarias en el AXA Training Centre. «La forma de trabajar de Klopp era que no tenía reuniones todos los días. Klopp tenía una reunión, por ejemplo, el día antes del partido y duraba unos 40 minutos», señaló Robertson.
Slot prefería sesiones diarias de 10 o 15 minutos centradas en el análisis del rival. Con Klopp, que ganó todos los grandes títulos durante sus nueve años al frente y puso fin a la espera de 30 años del club para conquistar la Premier League, el énfasis se ponía estrictamente en su propio sistema. «Mientras que Klopp era más de “si jugamos según nuestro plan, vamos a ganar este partido”», añadió. «Slot cambiaba cosas, pero con Klopp no cambiábamos mucho; simplemente éramos el mejor equipo y podíamos vencer a cualquier equipo que tuviéramos delante».
Defendiendo el nuevo régimen de entrenamiento
Slot disfrutó de un éxito inmediato, al conquistar el título de la Premier League en su primera campaña, antes de que el equipo se viniera abajo en su segunda temporada, lo que acabó provocando su salida. Pese a la frustración generalizada por el estilo de juego del Liverpool durante esa desafortunada segunda temporada, Robertson defendió con firmeza la intensidad del nuevo régimen. Los aficionados se habían acostumbrado al juego ofensivo de alta intensidad de Klopp, pero Robertson rechazó las afirmaciones de que la plantilla no estuviera trabajando lo suficiente.
«Esto es lo que me molestó un poco de la temporada pasada; [la gente] decía: “no entrenan lo suficientemente duro”», afirmó. «Entrenamos muy duro con Slot. Algunas de las sesiones de Slot fueron realmente, realmente difíciles. Supongo que simplemente estaban tan acostumbrados a que lo diéramos todo con Jurgen Klopp, mientras que el juego de Slot probablemente era un poco diferente».
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Mirando al futuro
Robertson ya ha dejado Anfield para comenzar una nueva etapa en el Tottenham, dejando al Liverpool ante el reto de afrontar su próxima era bajo las órdenes de Andoni Iraola. Mientras el club de Merseyside sigue evolucionando su identidad táctica tras la etapa de Slot, Iraola tendrá que reconstruir el equipo y encontrar una nueva fórmula ganadora. Mientras tanto, Robertson tratará de consolidar su liderazgo y sus cualidades defensivas en el norte de Londres.
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