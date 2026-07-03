Getty Images Sport
Traducido por
Roberto Martínez vio «muchas señales» de la presencia de Diogo Jota en la victoria de Portugal y destacó el número de su camiseta en el marcador ante Croacia
Ramos sella la victoria con un gol histórico
Portugal se clasificó para los octavos de final tras remontar y ganar 2-1 a Croacia en un caótico partido de la ronda de 32. Cristiano Ronaldo transformó un penalti decisivo en la segunda parte, y el suplente Gonçalo Ramos marcó de cabeza el gol de la victoria en el 93:09, el más tardío de la historia de la selección en un Mundial. En el último suspiro, el posible empate de Josko Gvardiol fue anulado por fuera de juego, decisión polémica que desató la controversia.
- Getty Images Sport
Martínez observa signos simbólicos
Tras el pitido final, Martínez elogió la disciplina táctica y la fortaleza mental de su equipo tras encajar un gol al inicio de la segunda parte. Dedicó la victoria a Jota —el marcador repetía su antiguo dorsal— y recordó que el partido se jugó víspera del aniversario de su muerte, momento en que la plantilla celebró con una camiseta 21.
Martínez declaró: «Los Mundiales son así, ya no son solo partidos de la fase de grupos. La primera parte fue fantástica. La intensidad, la llegada al último tercio… Siempre hay peligro contra un equipo como Croacia, que tiene una gran capacidad para mover el balón. Encajar un gol y seguir creyendo firmemente, recurrir a los jugadores del banquillo. Esa es la mentalidad que ayuda a ganar partidos.
Ya no existen los partidos perfectos en los Mundiales. Hace falta talento, disciplina y corazón. Nuestros jugadores lo dieron todo por Portugal, por el padre de Ricardo Carvalho y por Diogo Jota y André.
«Fue un partido típico de Diogo: 2-1, el número 21, contra Croacia, el último equipo al que le marcó, en Jamor. Muchas señales. Diogo demostró mucha fuerza y energía. Ahora está muy feliz y orgulloso».
Una plantilla amplia ofrece variedad.
La flexibilidad táctica de Portugal, gracias a su banquillo ofensivo, fue clave para superar la defensa de Croacia. Martínez destacó la eficacia de sus goleadores y la competencia interna que impulsa al equipo.
Martínez concluyó: «Tenemos muchos perfiles diferentes. No hay ningún jugador en el Mundial que pueda lanzar un penalti como lo hizo Cristiano, y no hay otro delantero con la fuerza y la capacidad para meterse en el área como Gonçalo Ramos. Teníamos más jugadores que podían ayudar.
¿Que Gonçalo entre en el once inicial? Eso es lo que queremos. Hay muchos jugadores; João Félix también está haciendo un Mundial muy bueno».
- (C)Getty Images
Los gigantes ibéricos se preparan para el choque
Portugal afronta un gran reto táctico el lunes en Texas contra España, actual campeona de Europa. El equipo de Martínez debe mejorar su transición defensiva tras sufrir contraataques croatas en la segunda parte. Ante una España que domina la posesión, la Selecao confiará en su puntería para alcanzar los cuartos.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias