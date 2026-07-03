Roberto Martínez vio «muchas señales» de la presencia de Diogo Jota en la victoria de Portugal y destacó el número de su camiseta en el marcador ante Croacia

Tras el pitido final, Martínez elogió la disciplina táctica y la fortaleza mental de su equipo tras encajar un gol al inicio de la segunda parte. Dedicó la victoria a Jota —el marcador repetía su antiguo dorsal— y recordó que el partido se jugó víspera del aniversario de su muerte, momento en que la plantilla celebró con una camiseta 21.

Martínez declaró: «Los Mundiales son así, ya no son solo partidos de la fase de grupos. La primera parte fue fantástica. La intensidad, la llegada al último tercio… Siempre hay peligro contra un equipo como Croacia, que tiene una gran capacidad para mover el balón. Encajar un gol y seguir creyendo firmemente, recurrir a los jugadores del banquillo. Esa es la mentalidad que ayuda a ganar partidos.

Ya no existen los partidos perfectos en los Mundiales. Hace falta talento, disciplina y corazón. Nuestros jugadores lo dieron todo por Portugal, por el padre de Ricardo Carvalho y por Diogo Jota y André.

«Fue un partido típico de Diogo: 2-1, el número 21, contra Croacia, el último equipo al que le marcó, en Jamor. Muchas señales. Diogo demostró mucha fuerza y energía. Ahora está muy feliz y orgulloso».