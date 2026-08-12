El director técnico de la KNVB, Nigel de Jong, ha mantenido conversaciones cara a cara con el técnico español de 53 años en Málaga, según De Telegraaf. Este movimiento supone un cambio significativo respecto al proceso de selección tradicional, ya que la federación busca desesperadamente un sucesor de Koeman a la altura después de que varios candidatos nacionales de alto perfil quedaran descartados para el puesto vacante.

El interés por Martínez llega después de que la KNVB sufriera repetidos contratiempos en sus intentos de hacerse con un entrenador neerlandés de primer nivel. Nombres consolidados como Peter Bosz, Arne Slot y Erik ten Hag se han retirado de la consideración por diversos motivos profesionales.