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Roberto Martinez mantiene sorprendentes conversaciones para convertirse en seleccionador de Países Bajos, ya que la KNVB está dispuesta a romper una tradición de cinco décadas
La KNVB va a por Martínez en un movimiento histórico
El director técnico de la KNVB, Nigel de Jong, ha mantenido conversaciones cara a cara con el técnico español de 53 años en Málaga, según De Telegraaf. Este movimiento supone un cambio significativo respecto al proceso de selección tradicional, ya que la federación busca desesperadamente un sucesor de Koeman a la altura después de que varios candidatos nacionales de alto perfil quedaran descartados para el puesto vacante.
El interés por Martínez llega después de que la KNVB sufriera repetidos contratiempos en sus intentos de hacerse con un entrenador neerlandés de primer nivel. Nombres consolidados como Peter Bosz, Arne Slot y Erik ten Hag se han retirado de la consideración por diversos motivos profesionales.
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Rompiendo una tradición neerlandesa de 48 años
Si se nombrara a Martinez, supondría un cambio histórico en la política de contratación de la KNVB, vigente desde hace casi medio siglo. Países Bajos no ha tenido a un seleccionador no neerlandés desde la etapa del austriaco Ernst Happel, que llevó de forma memorable a la Oranje a la final de la Copa del Mundo en 1978. Desde entonces, el puesto de entrenador más prestigioso del deporte neerlandés ha estado ocupado exclusivamente por técnicos locales.
A pesar de sus raíces españolas, algunos dentro de la KNVB consideran que Martinez encaja de forma natural debido a sus estrechos vínculos con los fundamentos de la teoría futbolística neerlandesa. Se sabe que es amigo íntimo de Jordi Cruijff y desde hace tiempo se le identifica como un firme defensor de la filosofía futbolística impulsada por Johan Cruijff.
Arne Slot explica su rechazo a la selección nacional
Mientras tanto, Slot estaba negociando para hacerse cargo de la selección nacional de su país, pero se retiró de la carrera. Algunos informes sugerían que Slot había rechazado la oportunidad por el posible salario y la duración del contrato, pero el técnico de 47 años ha publicado un comunicado en el que revela la verdadera razón de su decisión.
"Durante las últimas semanas, y particularmente en los últimos días, han aparecido varias informaciones sobre la vacante en la selección neerlandesa, que sugerían que yo me había retirado del proceso tras largas negociaciones, incluidas las relativas al salario y a la duración del contrato. Esa especulación es incorrecta. Simplemente, nunca llegamos a esa fase de las conversaciones. En este momento de mi carrera, prefiero verme cada día en el campo de entrenamiento con mis jugadores. Algo que, sencillamente, no es posible de la misma manera con una selección nacional".
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La KNVB estudia todas las opciones, incluida la de Reiziger
Aunque el foco se ha desplazado hacia Martínez, la KNVB también ha explorado opciones internas dentro de sus propias estructuras de cantera. Nigel de Jong y Clarence Seedorf, junto con la directora de fútbol profesional Marianne van Leeuwen, mantuvieron una reunión exploratoria con Michael Reiziger en el Hotel Okura de Ámsterdam. Esta reunión tuvo lugar poco antes del partido de la Johan Cruijff Schaal entre el PSV y el AZ. Sin embargo, las informaciones sugieren que no se han producido conversaciones posteriores con el actual seleccionador del Jong Oranje.
La búsqueda no ha estado exenta de polémica, especialmente por la exclusión de Louis van Gaal del proceso. Aunque los aficionados han pedido el regreso de Van Gaal, según las informaciones la KNVB no se ha puesto en contacto con el técnico de 75 años sobre una cuarta etapa al frente del cargo.
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