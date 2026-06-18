¡Roberto Martínez está «malgastando» a Portugal! Una leyenda del Manchester United critica al entrenador «más decepcionante» tras el pobre resultado ante la República Democrática del Congo

El empate de Portugal en Houston ha generado fuertes críticas, lideradas por Schmeichel, contra la táctica de Martínez. A pesar de su plantilla de élite, la Seleção sufrió para superar a la República Democrática del Congo, lo que alimenta las acusaciones de que el exentrenador del Everton frena el potencial creativo del equipo.

Al comentar el resultado, Schmeichel fue directo: «Roberto Martínez es uno de los entrenadores más decepcionantes de este Mundial. Desperdició la generación dorada de Bélgica y ahora parece que pasa lo mismo con Portugal», afirmó el exguardameta del Manchester United. Muchos coinciden en que el técnico no saca el máximo partido a una plantilla de talla mundial.