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Roberto Martínez es criticado por «complacer» a Cristiano Ronaldo antes del partido de octavos entre Portugal y Croacia

C. Ronaldo
Portugal
World Cup
R. Martinez
Portugal vs Croacia
C. Sutton
Croacia

El exdelantero Chris Sutton ha criticado al seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, antes del partido de octavos contra Croacia, y ha calificado de «absolutamente vergonzosa» su dependencia de Cristiano Ronaldo. Sutton cree que Martínez frena el potencial de su plantilla al complacer a Ronaldo y negarse a sustituirlo, pese a su declinante influencia en el campo.

  • Aumentan las críticas hacia Roberto Martínez

    El exdelantero de la Premier League Sutton criticó con dureza a Martínez por su gestión de Ronaldo en el Mundial. En declaraciones a BBC Sport, Sutton fue directo al valorar la relación entre el seleccionador y su capitán.

    A pesar de la abundancia de talento ofensivo, el técnico ha mantenido a Ronaldo en el campo durante todos los minutos del torneo, una lealtad que, según Sutton, perjudica al equipo. Esta decisión cobra especial relevancia de cara al crucial partido de dieciseisavos contra Croacia el domingo.

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  • Portugal Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sutton cuestiona al seleccionador de Portugal

    El comentarista destacó la calidad de Portugal y sugirió que su potencial se ve frenado. Sutton declaró a BBC Sport: «Cristiano Ronaldo tiene 41 años y ha jugado todos los minutos con Portugal, lo cual me parece vergonzoso para Roberto Martínez. Nunca he visto a un seleccionador complacer tanto a un jugador como lo hace él. Portugal tiene grandes futbolistas, pero, por muy grande que fuera Ronaldo en su día, tenerlo siempre en el campo como delantero centro está frenando al equipo».

    Sus palabras reflejan la frustración de quienes creen que Portugal tiene profundidad suficiente para triunfar sin depender de su veterana estrella.

  • Croacia desafía las expectativas

    A pesar de sus duras críticas a Martínez, Sutton confía en que Portugal venza a una Croacia envejecida y ya no tan dominante.

    Aunque cree que Ronaldo ya no es el de antes, admite que las narrativas del fútbol son inevitables. Predice un 1-0 a favor de Portugal y, con ironía, sugiere que el propio Ronaldo marcará el gol decisivo, contradiciendo sus propias críticas sobre su titularidad.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Qué le depara el futuro a Portugal?

    Portugal saltará al campo en Toronto el domingo con el objetivo de asegurarse su pase a octavos de final. Si Martínez y su equipo vencen a Croacia, avanzarán en el torneo y acallarán, al menos por un tiempo, a sus detractores. Sin embargo, una eliminación prematura intensificaría de inmediato el escrutinio en torno a Martínez y su dependencia táctica de Ronaldo en la escena internacional.

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