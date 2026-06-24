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Roberto Martínez elogia a un Cristiano Ronaldo «ejemplar» por su «increíble» actuación en el Mundial frente a Uzbekistán, tras ver cómo el capitán de Portugal hacía caso omiso de los «ruidos injustos»
Acallar el «ruido injusto»
Tras el 1-1 de Portugal ante la República Democrática del Congo, Ronaldo habló de «semana negra»: muchos dudaban de su continuidad en la alineación de Martínez. Pero, después de golear a Uzbekistán, el técnico defendió al jugador.
«Ha sido una semana muy difícil, con un ruido injusto», afirmó Martínez. «No conseguimos el resultado que buscábamos contra la República Democrática del Congo y eso generó una situación complicada: ruido injusto, noticias falsas y malicia. Tras ese resultado, es fácil poner excusas o mirar hacia otro lado, pero nuestros jugadores se mantuvieron concentrados y mostraron una actitud increíble».
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Un capitán «ejemplar» ante las críticas
El seleccionador destacó que, más allá de los dos goles, la actitud de Ronaldo fue clave para mantener unida a la plantilla. Martínez afirmó: «Mostramos rabia, pero crecimos como equipo, gestionamos mejor las emociones en el Mundial y mantuvimos nuestra identidad los 90 minutos. Cristiano fue un capitán ejemplar, centrado en lo que podía controlar y que además supo aprovechar su experiencia. Hoy no se trataba solo de los dos goles marcados, sino del número de ocasiones, las posiciones, la creación de espacios para los compañeros y la increíble disciplina que demostró para ser un referente en el esquema de ataque».
El impacto de un icono mundial
Pese a las constantes comparaciones con Lionel Messi, Martínez prefirió destacar lo que Ronaldo aporta a esta selección de Portugal en la escena mundial.
«Son jugadores que han cambiado y mejorado el fútbol, y que necesitaban esa rivalidad para seguir creciendo», señaló el seleccionador. «Nuestro capitán es un icono que disputa su sexto Mundial y un ejemplo de lo que significa jugar con la selección. Estoy muy contento por él, se lo merece, pero ya sé que se está recuperando y preparándose para el próximo partido. Y es esa sencillez lo que le hace único».
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Preparación física para la superestrella
Martínez concluyó que seguirán evaluando la participación de Ronaldo para mantenerlo en forma, pues Portugal jugará este fin de semana su último partido de grupo contra Colombia.
«En su club lo juega todo y ha sumado muchos minutos, pero está fresco; lo gestionamos partido a partido y entrenamiento a entrenamiento», apuntó Martínez. «Hoy su posición complicó a Uzbekistán y, cuando eso pasa, debemos recurrir a él».