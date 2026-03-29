En declaraciones a The Guardian sobre Ronaldo y cuándo podría retirarse, Martínez dijo: «Tenemos que aceptar que hay un debate porque solo hay un Ronaldo, un icono histórico que cambió el fútbol: te subes a un ascensor y la conversación gira en torno al tiempo o a Ronaldo.

«Todo el mundo tiene una opinión, pero se basa en una percepción de Ronaldo, en una etapa de su carrera. El mayor error que comete la gente es no analizarlo tal y como es hoy. Después de la Eurocopa se decía: “Portugal no ganó porque Cristiano está jugando”. Ganamos la Liga de Naciones y ahora se dice: “¿Qué hará Portugal cuando Ronaldo se retire?”.

«Siempre pensé que era el cuerpo el que retiraba a un jugador, pero es la cabeza. La cabeza de Cristiano no ha tomado esa decisión a los 40, 41 años. Un jugador de élite no es el talento, es la mentalidad, la resiliencia.

«No es el extremo del Manchester United o del Real Madrid; es un número 9 en el área. Dependemos de él para abrir espacios, marcar goles. Los últimos tres años de Cristiano en la selección se los ha ganado, día a día: ha marcado 25 goles en 30 partidos. Hoy evalúo el talento, la experiencia y la actitud, y las decisiones nunca se toman en una oficina; se toman en el campo, las toma el fútbol».

Martínez pudo comprobar de primera mano la mentalidad de Ronaldo tras hacerse cargo de la selección de Portugal. Añadió, al referirse al cinco veces ganador del Balón de Oro: «Cuando visité a Ronaldo, quería saber cómo se sentía. Los jugadores mayores de 30 años empiezan a pensar que quizá el parón internacional es un momento para respirar, para recuperarse. Pero la actitud de Ronaldo es siempre: “Estoy aquí para la selección, lo que necesites”».