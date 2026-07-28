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Roberto Mancini regresa por sorpresa como seleccionador de Italia tras la polémica con Andrea Pirlo
Mancini, a punto de protagonizar un regreso sorpresa
La FIGC ha alcanzado un acuerdo para que Mancini regrese como seleccionador de la Azzurra tras la dimisión de Gennaro Gattuso en abril. La decisión se tomó después de que las negociaciones con varios objetivos prioritarios acabaran en punto muerto. El nombramiento de Mancini fue confirmado en una publicación oficial en redes sociales de la cuenta de la FIGC, y Sky Italia ha informado de que será presentado oficialmente el miércoles. Mancini, que dejó el equipo catarí Al-Sadd el mes pasado, está listo para volver a dirigir a la selección italiana tras su anterior etapa con Arabia Saudí.
La federación se enfrenta al caos interno
La búsqueda del nuevo entrenador quedó sumida en una crisis interna después de que el presidente de la FIGC, Giovanni Malago, bloqueara de forma dramática el nombramiento de Pirlo en el último momento. El giro se produjo por el papel de embajador de Pirlo con una casa de apuestas rusa. El rechazo repentino tuvo repercusiones inmediatas dentro de la dirección de la federación, con el director técnico Paolo Maldini y el asesor Leonardo dimitiendo ambos de manera simultánea apenas 16 días después de asumir sus cargos.
Malago explicó el martes ante los medios la decisión de recurrir a Mancini y confirmó que el legendario exentrenador del Leicester City Claudio Ranieri también se incorpora como director técnico. Dijo: "Se nos acababa el tiempo y pensé que la persona adecuada para ser seleccionador era Roberto Mancini. Es la mejor elección posible. El cargo de director técnico, que no debe confundirse con otras funciones, no ha desaparecido. Precisamente por eso aprobamos una modificación de los estatutos que también permite que otra persona pueda ser presidente de Club Italia. Necesitaba a alguien con quien compartir la elección de Roberto Mancini como seleccionador, y esa persona es Claudio Ranieri, que firmó su compromiso hace unos minutos".
Conversaciones fallidas con Guardiola
La federación había mantenido conversaciones ambiciosas con Pep Guardiola, que está disponible tras dejar el Manchester City al final de la pasada temporada. Sin embargo, el acuerdo se vino abajo por las asombrosas exigencias salariales del técnico español, de 17 millones de libras al año. Esto obligó a la FIGC a centrar su atención en Mancini, que ahora se dispone a heredar una selección tocada tras quedarse fuera de un tercer Mundial consecutivo.
- Naushad
¿Qué pasa después?
Mancini tendrá la misión de remodelar la plantilla de cara a su segundo debut al frente del equipo contra Bélgica en la Nations League el 25 de septiembre. Su principal objetivo será reconstruir la frágil mentalidad del equipo tras su agónica derrota en la tanda de penaltis ante Bosnia y Herzegovina en el play-off de clasificación para el Mundial 2026. Con tres títulos de la Serie A y una Premier League en su palmarés, se espera que Mancini aporte estabilidad inmediata en medio de la convulsión federativa.
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