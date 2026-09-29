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Roberto Mancini elogia a las estrellas de Italia por rendir en un campo difícil tras una contundente victoria en Turquía
La calidad técnica brilla en condiciones difíciles
Mancini no tardó en destacar la profesionalidad mostrada por sus jugadores después de que se repusieran de una decepcionante derrota ante Bélgica. Hablando tras la contundente victoria en Bursa, el técnico expresó su orgullo por la manera en que el grupo gestionó las dificultades del entorno. La fuerte lluvia en Turquía amenazó con desbaratar el fluido juego de pases de Italia, pero el conjunto visitante logró mantener la compostura y su eficacia durante los noventa minutos.
Al reflexionar sobre la actuación, el exentrenador del Manchester City señaló la importancia del resultado para la moral del equipo. "Estoy satisfecho porque los chicos jugaron bien en un campo difícil y no fue fácil", dijo Mancini a Sky Sport Italia. "Hicieron cosas bonitas y me alegro por ellos porque se lo merecen".
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Flexibilidad táctica y movimientos ofensivos
Una característica clave del rendimiento de Italia fue la fluidez de su tridente ofensivo, que causó problemas constantes a la línea defensiva turca. Mancini explicó que el planteamiento táctico estaba diseñado para explotar espacios concretos, con distintos roles asignados a cada una de sus opciones de ataque para mantener al rival en vilo. La estrategia consistía en ensanchar el juego y, al mismo tiempo, ocupar las zonas centrales para generar superioridades, un plan que claramente dio sus frutos, ya que los goles llegaron con facilidad durante el partido.
Mancini detalló las instrucciones específicas que dio a sus delanteros para asegurarse de que el sistema funcionara correctamente ante un combativo equipo local. "Había pedido a los atacantes que ambos empezaran abiertos, con Sebastiano [Esposito], que tenía que mantenerse abierto en la izquierda, y [Giacomo] Raspadori, en cambio, que tenía que meterse por dentro para ayudar a Pio {Esposito] con [Michael] Kayode, que podía atacar por la derecha. Luego, en la segunda parte, llegó la reacción de Turquía, que era previsible y normal", añadió el técnico, reconociendo los cambios de impulso durante el partido.
Debut impactante de Michael Kayode
La noche fue especialmente especial para Michael Kayode, que celebró su primera aparición con la selección absoluta con un gol y una actuación destacada en la banda. El joven no mostró signos de nerviosismo, se integró en el sistema con total naturalidad y aportó la amenaza ofensiva que Mancini había imaginado durante su preparación previa al partido. Su capacidad para equilibrar sus tareas defensivas con sus constantes incorporaciones al ataque fue uno de los puntos destacados del planteamiento táctico de Italia en Bursa.
Mancini se deshizo en elogios hacia el debutante y destacó que su aportación fue mucho más allá de simplemente ver su nombre en el marcador. «Estuvo muy bien, era su primera vez en la selección y no fue fácil para él», explicó el seleccionador a los periodistas. «Pero estuvo bien más allá del gol que marcó».
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Cogiendo impulso antes del choque contra Francia
A pesar del abultado resultado de la victoria, el seleccionador de Italia se niega a dejarse llevar y mantiene un enfoque sereno sobre el desarrollo del equipo. Insistió en que, aunque el triunfo fue importante, debe entenderse como parte de un camino más largo y no como un producto terminado. El foco pasa ahora de inmediato a la recuperación y a la preparación de un duelo de alto nivel contra una selección de talla mundial, Francia, donde habrá todavía más en juego para Italia.
Al comparar el resultado con su anterior partido, Mancini subrayó los beneficios psicológicos de la victoria para sus jugadores. "Vale tanto como valió la derrota contra Bélgica", explicó además. "Lo importante es que los chicos han entendido que pueden hacer cosas buenas, pero el camino sigue siendo largo. Ahora tenemos que recuperar fuerzas porque luego hay un partido difícil contra Francia".
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