Roberto Mancini defiende a las estrellas de Italia y resta importancia a los abucheos tras la dolorosa derrota en la Nations League ante Bélgica

Mientras tanto, durante su rueda de prensa, Mancini abordó la carga psicológica del prestigioso pasado de Italia y pidió a sus jugadores que miren hacia delante en lugar de dar vueltas a fracasos anteriores o a las expectativas que conlleva la camiseta. También destacó que el actual planteamiento táctico es un trabajo en progreso y señaló las dificultades concretas de integrar a jóvenes talentos como Pio Esposito en un sistema nuevo. El seleccionador apuntó que, a nivel de clubes, muchos de estos jugadores actúan en estructuras diferentes, por lo que la transición a las exigencias específicas de la selección es un proceso que requiere más que una sola hora de fútbol competitivo. Además, subrayó la necesidad de mantener una mentalidad positiva para atravesar este periodo de reconstrucción.

"Es la primera vez que jugamos así, con Pio por dentro y Kean y Cambiaghi en las bandas. En el Inter, Pio juega de otra manera y 60 minutos no pueden ser suficientes", comentó Mancini.

También se refirió al aspecto emocional de representar a los cuatro veces campeones del mundo. "Es algo que pesa un poco, pero tenemos que dejarlo atrás. No podemos pensar en lo que ha sido, debemos pensar en positivo y no siempre en lo que pasó porque eso no se puede cambiar".