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Roberto Mancini defiende a las estrellas de Italia y resta importancia a los abucheos tras la dolorosa derrota en la Nations League ante Bélgica
Mancini reacciona a los silbidos en el Olímpico
Mancini mostró una imagen serena tras el decepcionante partido de Italia en la Nations League ante Bélgica en el Stadio Olimpico. Mika Godts adelantó a los visitantes en el minuto 20, aprovechando un rápido contraataque después de que el debutante italiano Alessandro Romano errara un pase en el centro del campo. Pese a la reacción de Italia, la frustración volvió a aflorar cuando el árbitro señaló el descanso, con la plantilla retirándose entre silbidos audibles de la afición local.
Preguntado por la reacción hostil de los aficionados en la grada, el técnico mantuvo un tono pragmático. Mancini dijo a Sky Sport Italia: "Cuando pierdes parece bastante normal oírlos. Solo tenemos que trabajar, eso es todo. Sabemos que estos van a ser partidos bastante duros, como el de Bélgica. Tenemos que seguir trabajando y no desanimarnos por una o dos derrotas".
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Presión alta y mala suerte
Al reflexionar sobre un partido de dos mitades muy distintas, Mancini admitió que Italia tuvo problemas al inicio ante una oposición de primer nivel y señaló que su equipo «sufrió» durante un arranque lento. Sin embargo, vio un cambio claro tras el descanso y elogió al equipo por un tramo de 25 minutos lleno de energía, en el que la presión alta generó ocasiones reales. En última instancia, la falta de suerte y un decisivo segundo gol acabaron con sus esperanzas de remontada y cerraron el partido.
Mancini ofreció una visión equilibrada de los noventa minutos y reconoció que la primera parte fue una lucha para sus jugadores. «Esto es así, jugamos contra un equipo excelente y en la primera parte nos pusieron en dificultades, sufrimos», dijo Mancini. «Pero en la segunda parte hicimos muy bien los primeros 25 minutos, presionando bien y teniendo oportunidades, tuvimos mala suerte, luego, una vez encajamos el segundo gol, el partido se acabó».
Más allá del peso de la historia
Mientras tanto, durante su rueda de prensa, Mancini abordó la carga psicológica del prestigioso pasado de Italia y pidió a sus jugadores que miren hacia delante en lugar de dar vueltas a fracasos anteriores o a las expectativas que conlleva la camiseta. También destacó que el actual planteamiento táctico es un trabajo en progreso y señaló las dificultades concretas de integrar a jóvenes talentos como Pio Esposito en un sistema nuevo. El seleccionador apuntó que, a nivel de clubes, muchos de estos jugadores actúan en estructuras diferentes, por lo que la transición a las exigencias específicas de la selección es un proceso que requiere más que una sola hora de fútbol competitivo. Además, subrayó la necesidad de mantener una mentalidad positiva para atravesar este periodo de reconstrucción.
"Es la primera vez que jugamos así, con Pio por dentro y Kean y Cambiaghi en las bandas. En el Inter, Pio juega de otra manera y 60 minutos no pueden ser suficientes", comentó Mancini.
También se refirió al aspecto emocional de representar a los cuatro veces campeones del mundo. "Es algo que pesa un poco, pero tenemos que dejarlo atrás. No podemos pensar en lo que ha sido, debemos pensar en positivo y no siempre en lo que pasó porque eso no se puede cambiar".
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Recuperar a la afición
El próximo partido llevará a Italia a medirse con Turquía, un encuentro que ahora ha adquirido una enorme importancia, ya que la Azzurra busca evitar una crisis prematura en su campaña de la Liga de Naciones. Mancini tendrá que encontrar la manera de integrar a sus talentos más jóvenes sin perder solidez defensiva, ya que esta derrota sirvió como un doloroso recordatorio de la brecha que existe actualmente entre Italia y las selecciones de élite de Europa. El seleccionador se mostró optimista sobre la trayectoria del equipo pese al reciente revés en la Liga de Naciones. «Será más bonito cuando estemos en la cima del Everest; cuando pierdes, los aficionados se enfadan», concluyó.
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