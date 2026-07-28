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Roberto Mancini acepta un sorprendente regreso como seleccionador de Italia tras la controversia con Andrea Pirlo
Mancini, a punto de regresar por sorpresa
La FIGC ha alcanzado un acuerdo para que Mancini regrese como seleccionador de Italia tras la dimisión de Gennaro Gattuso en abril. La decisión se tomó después de que las negociaciones con varios objetivos prioritarios llegaran a un punto muerto. Según informó Fabrizio Romano, Mancini, que dejó el club catarí Al-Sadd el mes pasado, está listo para volver a dirigir a la selección italiana después de su anterior etapa con Arabia Saudí.
La federación se enfrenta al caos interno
La búsqueda de entrenador se vio sumida en una convulsión interna después de que el presidente de la FIGC, Giovanni Malago, bloqueara dramáticamente el nombramiento de Pirlo en el último momento. El giro se desencadenó por el papel de Pirlo como embajador de una empresa rusa de apuestas. El rechazo repentino tuvo repercusiones inmediatas dentro de la cúpula de la federación, con el director técnico Paolo Maldini y el asesor Leonardo dimitiendo simultáneamente tras solo 16 días en sus cargos.
Negociaciones fallidas con Guardiola
Antes de volver a recurrir a Mancini, la federación había mantenido ambiciosas conversaciones con Pep Guardiola, que está disponible tras dejar el Manchester City al final de la pasada temporada. Sin embargo, el acuerdo se vino abajo por las desorbitadas exigencias salariales del técnico español, de 17 millones de libras al año. Esto obligó a la FIGC a centrar su atención en Mancini, que está a punto de hacerse cargo de una selección que acusa el golpe de haberse quedado fuera de un tercer Mundial consecutivo.
- Naushad
¿Qué pasa ahora?
Se espera que Mancini se encargue de remodelar la plantilla de cara a su posible segundo debut al frente del equipo contra Bélgica en la Nations League el 25 de septiembre. Su principal objetivo será reconstruir la frágil mentalidad del equipo tras su agónica derrota en la tanda de penaltis ante Bosnia y Herzegovina en el play-off de clasificación para el Mundial de 2026. Con tres títulos de la Serie A y una Premier League en su palmarés, se espera que Mancini aporte estabilidad inmediata en medio de la convulsión en la federación.
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