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Roberto Mancini aborda su acto de «traición» y promete volver a ganarse a la afición de Italia tras su controvertido movimiento a Arabia Saudí
Un regreso polémico
Mancini sacudió el panorama del fútbol italiano en agosto de 2023, cuando dimitió inesperadamente de su cargo para hacerse cargo de la selección de Arabia Saudí apenas dos semanas después. Aquella abrupta salida dejó un sabor amargo entre los aficionados, especialmente porque se produjo relativamente poco tiempo después del glorioso triunfo en la Eurocopa en Wembley en 2021.
Tras un periodo desastroso en el que Italia se quedó fuera de un tercer Mundial consecutivo, la federación italiana de fútbol (FIGC) optó por volver a nombrar al entrenador este julio. Se le ha encomendado la complicada tarea de revitalizar a una selección en crisis y sacarla de su actual mala dinámica.
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Ganarse el perdón
El técnico de vuelta no se hace ninguna ilusión sobre la hostilidad a la que se enfrenta por parte de sectores de la afición. Mancini acepta que haber guiado al país hasta la gloria europea hace cinco años no le protegerá de las críticas actuales. «No tengo crédito porque eso es pasado, no cuenta para nada», admitió Mancini.
Al abordar la reacción en su contra por su repentina marcha a Oriente Medio, el exentrenador del Manchester City y del Inter mostró comprensión por la frustración de los aficionados. Subrayó que los resultados sobre el terreno de juego son la única vía hacia la redención. «Creo que, cuando un aficionado se siente traicionado, tiene derecho a estar molesto y hay que aceptarlo», continuó Mancini. «Creo que, para recuperarlos, debemos hacer las cosas bien y devolver a la selección nacional al lugar que le corresponde para que las cosas se calmen».
Confiando en la próxima generación
Para impulsar la recuperación, Mancini ha convocado una lista ampliada de 34 jugadores con ocho posibles debutantes junto a varias estrellas consolidadas. Cree que inyectar savia nueva es esencial para superar la resaca de los recientes fracasos en las fases de clasificación, y señala que estos jóvenes talentos no arrastran la carga psicológica de haberse quedado fuera del gran escaparate mundial. También espera que jueguen con una «despreocupación» que los profesionales más veteranos suelen perder.
El seleccionador quiere que su contingente joven juegue con libertad, apoyándose al mismo tiempo en veteranos curtidos para que les guíen. «Creo que es correcto tener jugadores jóvenes para que podamos conocerlos directamente, porque eso es lo más importante para tener una selección muy fuerte en el futuro», explicó. «Están muy felices de estar aquí y quieren darlo todo por la selección. Sé que traeremos algo a casa en los próximos cuatro años... Veo que tienen talento y solo necesitan que se les dé la oportunidad de jugar».
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Cómo afrontar un calendario cargado
El objetivo inmediato de Mancini es una exigente serie de cuatro partidos de la Liga de Naciones de la UEFA, que comenzará con un duelo clave en casa ante Bélgica el viernes antes de medirse a Turquía apenas tres días después. Italia se enfrentará después a Francia el 2 de octubre, seguido de un segundo choque con Turquía el 5 de octubre. El éxito en esta competición podría servir como un trampolín vital de cara a la fase final de la Liga de Naciones del próximo junio.
Sin embargo, su preparación ya se ha visto afectada por cambios tempranos en la convocatoria. El experimentado dúo formado por Federico Dimarco y Bryan Cristante se ha retirado, lo que abre la puerta a que Matteo Ruggeri y Samuele Ricci den un paso al frente. Mancini exigirá el máximo esfuerzo a estas incorporaciones mientras busca construir un equipo dominante capaz de regresar a Wembley para la final de la Eurocopa 2028.
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