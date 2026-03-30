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Roberto De Zerbi se muestra «dispuesto» a aceptar el puesto en el Tottenham de inmediato, mientras los Spurs se apresuran a preparar un contrato de cinco años
Una misión de rescate desesperada
El Tottenham busca a su tercer entrenador en una temporada caótica tras el despido de Tudor, cuyo mandato duró apenas 44 días. El club del norte de Londres se ha visto envuelto en una grave lucha por el descenso, ya que actualmente se encuentra a solo un punto de la zona de descenso y solo le quedan siete partidos por disputar. Aunque Mauricio Pochettino sigue siendo un objetivo muy cotizado entre la directiva, sus compromisos con la selección de Estados Unidos hacen imposible su contratación inmediata. En consecuencia, los Spurs han acelerado sus gestiones para fichar a De Zerbi, que está sin equipo desde que dejó el Marsella en febrero, en su intento por evitar descender de la máxima categoría por primera vez desde 1977.
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La filosofía de la posesión
A pesar de su reputación por practicar un fútbol atractivo y basado en la posesión, el historial de De Zerbi como entrenador incorporado a mitad de temporada plantea dudas sobre su capacidad para dar un «impulso» inmediato al equipo. Durante su etapa en el Brighton, no logró ganar ninguno de sus primeros cinco partidos, y tuvo dificultades similares durante sus etapas en el Palermo y el Benevento. Sin embargo, el italiano sigue gozando de gran prestigio por su innovación táctica y su capacidad para llevar a equipos de la zona media de la tabla a clasificarse para competiciones europeas.
Según informaciones de Sky en Italia, aunque De Zerbi tenía inicialmente la intención de evaluar sus opciones en verano, ahora está dispuesto a incorporarse de inmediato como nuevo entrenador del Tottenham. Se espera que los Spurs mantengan conversaciones sobre una propuesta de contrato de cinco años, ya que el club prefiere un fichaje permanente tras la salida de Tudor.
Una brecha moral cada vez mayor
Varios grupos destacados de aficionados del Tottenham, entre ellos Proud Lilywhites, Women of the Lane y Spurs Reach, han reaccionado con gran rechazo ante este posible nombramiento. Estas preocupaciones se deben al apoyo abierto que De Zerbi brindó a Mason Greenwood durante la etapa que compartieron en el Marsella, lo que muchos aficionados consideran que contradice los valores del club.
En una postura conjunta contra esta decisión, Proud Lilywhites declaró: «Cuando alguien en esa posición defiende públicamente a un jugador como Mason Greenwood y lo presenta de una manera que resta importancia a la gravedad de lo ocurrido, eso importa. Pedimos responsabilidad, transparencia y un liderazgo que refleje los valores que este club dice defender. No a De Zerbi». Women of the Lane añadió que los comentarios previos del italiano plantean «serias dudas sobre su criterio y liderazgo», argumentando que este no es un nombramiento que el club deba hacer.
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La lucha por mantenerse en la máxima categoría
El futuro inmediato del Tottenham depende de un partido de alto riesgo en Sunderland el 12 de abril, donde cualquier resultado que no sea una victoria podría hacerles caer a los tres últimos puestos de la tabla. Si De Zerbi es nombrado antes de esa fecha, se enfrentará a un comienzo brutal, sin prácticamente margen de error, mientras intenta inculcar un complejo sistema táctico a una plantilla que actualmente carece de confianza. Fuera del terreno de juego, la directiva se enfrenta a una batalla de relaciones públicas para hacer aceptar el nombramiento a una afición que se muestra cada vez más crítica con la dirección ética del club.