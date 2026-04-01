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¡Roberto De Zerbi se enfrenta a una dura realidad! El nuevo entrenador del Tottenham sufre un duro golpe por las lesiones de cara al crucial partido contra el Sunderland
Un bautismo de fuego en el norte de Londres
Lo que está en juego no podría ser mayor para el nuevo entrenador. El Tottenham confirmó el fichaje de De Zerbi con un contrato de cinco años para evitar el descenso, ya que el club se encuentra en una precaria situación, a solo un punto de la zona de descenso de la Premier League. A su llegada, De Zerbi expresó su entusiasmo por el reto a pesar de la difícil situación del equipo. Declaró: «Estoy encantado de unirme a este fantástico club de fútbol, uno de los más grandes y prestigiosos del mundo. En todas mis conversaciones con la directiva del club, su ambición para el futuro ha quedado clara: construir un equipo capaz de alcanzar grandes logros y hacerlo con un estilo de fútbol que emocione e inspire a nuestros aficionados».
Sin embargo, cumplir con esa elevada ambición ya está resultando difícil. En lugar de centrarse en una revisión táctica, la atención inmediata del italiano se ha desplazado de forma contundente hacia el refuerzo de una plantilla gravemente mermada.
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El mediocampista estrella se suma a la creciente lista de bajas
La realidad de esa abarrotada sala de recuperaciones se ha hecho más que evidente esta semana. El centrocampista Pape Sarr se ha convertido en la última baja, ya que, según se informa, el internacional senegalés sufrió una lesión en el hombro mientras se encontraba concentrado con la selección. Sarr no pudo participar en el reciente partido amistoso de Senegal contra Gambia, lo que deja a De Zerbi con un motor menos fiable en un centro del campo que ya está al límite de sus posibilidades.
El momento no podría ser peor para el exentrenador del Brighton, que ha heredado una plantilla plagada de bajas de larga duración. De Zerbi llegó al campo de entrenamiento y se encontró con que estrellas como Guglielmo Vicario, Rodrigo Bentancur, James Maddison y Dejan Kulusevski están fuera de juego o no están disponibles actualmente. Con las nuevas lesiones de Mathys Tel y Mohammed Kudus, el técnico italiano se enfrenta a una pesadilla a la hora de confeccionar el once inicial mientras se prepara para su crucial desplazamiento a Sunderland el 12 de abril.
Los partidarios expresan serias preocupaciones éticas
Aunque las lesiones suponen un revés táctico, De Zerbi también se enfrenta al reto de ganarse a una afición dividida. La Asociación de Aficionados del Tottenham Hotspur ya ha expresado «preocupaciones graves y de gran alcance» respecto a su nombramiento, principalmente debido a que en el pasado defendió a Mason Greenwood durante la etapa que compartieron en Francia. Greenwood fue acusado en 2022 de intento de violación, comportamiento controlador y coercitivo, y agresión con lesiones. Los cargos fueron retirados en enero de 2023. Grupos de aficionados como Proud Lilywhites y Spurs Reach han expresado su malestar por el fichaje, creando un ambiente de tensión antes incluso de que se haya dado el primer puntapié.
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Sin cláusula de rescisión por descenso
De Zerbi no tiene tiempo para adaptarse poco a poco al cargo, ya que los Spurs aún no han logrado ninguna victoria en la liga en lo que va de 2026. El próximo partido contra el Sunderland supone un debut de alto riesgo, y la ausencia de una cláusula de rescisión por descenso en su contrato a largo plazo sugiere que la directiva se está jugando el todo por el todo apostando por su capacidad para capear esta crisis. Sin embargo, sin Sarr y otras estrellas, esa tarea se ha vuelto considerablemente más difícil.