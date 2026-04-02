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Roberto De Zerbi se disculpa por sus comentarios sobre Mason Greenwood tras la reacción de los aficionados del Tottenham
De Zerbi se pronuncia sobre la polémica anterior
De Zerbi ha dado un paso para limar asperezas con la afición del Tottenham al disculparse por los comentarios que hizo sobre Greenwood. La polémica se remonta a la etapa de De Zerbi en la Ligue 1, donde trabajó codo con codo con el exdelantero del Manchester United. Tras su nombramiento como sucesor de Igor Tudor en el norte de Londres, varios grupos de aficionados expresaron su preocupación, y el Tottenham Hotspur Supporters' Trust sugirió que los comentarios pasados de De Zerbi amenazaban con «crear una división entre los aficionados» en un momento en el que la unidad es esencial para respaldar al equipo. En su primera entrevista oficial como entrenador de los Spurs, De Zerbi trató de aclarar su postura y expresar su pesar por cualquier malestar causado a la afición.
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«Nunca he querido restar importancia al problema de la violencia contra las mujeres»
De Zerbi quiso dejar claro que sus comentarios anteriores no pretendían restar importancia a graves problemas sociales. «Nunca he querido restar importancia al tema de la violencia contra las mujeres, ni a la violencia contra nadie en general», explicó el exentrenador del Brighton. «A lo largo de mi vida, siempre he defendido a los más vulnerables, a los más frágiles. Siempre he luchado y me he posicionado del lado de quienes corren mayor riesgo.
«Aquellos de vosotros que me conocéis bien sabéis que no soy el tipo de persona que hace concesiones para ganar más partidos o para conseguir un título más. Lamento si he ofendido a alguien con este tema. Tengo una hija y soy muy sensible a estas cuestiones, y siempre lo he sido. Espero que, con el tiempo, la gente llegue a conocerme mejor y comprenda que, en ese momento, no era mi intención tomar partido».
Los problemas legales de Greenwood
De Zerbi ya había descrito a Greenwood como «un buen chico» cuando trabajó con él en el Marsella, defendiendo su persona tras los problemas legales que tuvo el delantero mientras militaba en el Manchester United. Greenwood fue detenido el 31 de enero de 2022, como sospechoso de violación y agresión. En octubre de ese año, fue acusado de un delito de intento de violación, un delito de comportamiento controlador y coercitivo y un delito de agresión con lesiones. Los cargos contra Greenwood, que él siempre negó, fueron retirados en febrero de 2023 debido a que «una combinación de la retirada de testigos clave y la aparición de nuevo material hizo que ya no hubiera perspectivas realistas de condena».
Greenwood disputó 68 partidos con el Marsella a las órdenes de De Zerbi tras fichar por el club procedente del United en el verano de 2024. Cuando se le preguntó por el pasado penal de Greenwood durante su etapa en el Orange Vélodrome, De Zerbi dijo: «Es un buen chico, pagó un alto precio por lo que pasó, un precio muy alto. Ha encontrado el entorno adecuado para él. Le hemos echado una mano y le hemos dado cariño. Es un poco introvertido, pero lo conozco a él y a su familia».
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De Zerbi, con la mirada puesta en el partido contra el Sunderland
Antes de que se cerrara el fichaje de Greenwood por el Marsella, De Zerbi también había declarado: «Mason es un jugador de talla mundial, pero aún no lo hemos fichado. No sé qué ha pasado, pero no suelo entrometerme en la vida privada de mis jugadores. Si viene aquí, debéis saber que trato a todos mis jugadores como si fueran mis hijos».
De Zerbi centrará ahora su atención en preparar su primer partido al frente del Tottenham, mientras el club intenta evitar el descenso de la Premier League, con un desplazamiento a Sunderland previsto para el 12 de abril.