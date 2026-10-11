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Roberto De Zerbi revela que «besó» a Rodrigo Bentancur tras la tarjeta roja en el empate del Tottenham contra el Manchester United
Empate agónico al final
El Tottenham rescató un dramático empate 1-1 contra el United tras un caótico tramo final. Bryan Mbeumo adelantó al equipo visitante, dejando a los Spurs al borde de su cuarta derrota en seis partidos.
El partido estalló en el minuto 78, cuando Bentancur fue expulsado por propinar un cabezazo a Luke Shaw. El uruguayo reaccionó de forma agresiva después de que el lateral izquierdo lo empujara al suelo tras una entrada temeraria.
A pesar de quedarse con diez hombres, el Tottenham respondió de forma brillante. Dominic Solanke peinó de cabeza el balón en lo más profundo del tiempo añadido para asegurar un punto crucial para su equipo.
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La extraña reacción de De Zerbi
De Zerbi ofreció una reacción sorprendente a la expulsión y admitió que estaba encantado con la agresividad mostrada por su jugador. Reveló que agradeció personalmente al centrocampista tras el pitido final.
«Besé a Bentancur en el vestuario porque necesitamos este tipo de reacción, este carácter», dijo De Zerbi a Sky Sports. «El fútbol es carácter. Me gustó la situación de la tarjeta roja».
El entrenador aclaró que no quería que expulsaran a los jugadores, pero valoró esa repentina negativa a perder. Añadió: «En ese momento quizá con 10 jugadores jugamos con más valentía, más energía».
Encontrar el espíritu adecuado
El Tottenham creó varias ocasiones muy claras en la primera parte, pero se vio lastrado por la falta de puntería. De Zerbi se mostró cada vez más frustrado en la banda mientras su equipo seguía desperdiciando oportunidades. Sin embargo, el entrenador cree que la actuación marcó un punto de inflexión.
«Hoy ha sido el partido en el que por primera vez esta temporada demostramos que somos un equipo», explicó. «Jugamos para los compañeros, jugamos juntos, nos mantuvimos dentro del partido en cada situación. Estoy muy contento porque he visto el espíritu adecuado, el carácter adecuado».
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En busca de la primera victoria
El empate deja al Tottenham en la 18ª posición de la clasificación, con solo tres puntos en sus seis primeros partidos de liga. Esta es solo la cuarta vez en la historia del club que no ha conseguido ganar ninguno de sus seis primeros encuentros ligueros.
El Tottenham buscará por fin lograr su primera victoria y salir de la zona de descenso muy pronto. Volverá a la acción cuando se enfrente al Coventry City el 19 de octubre.
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