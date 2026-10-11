Roberto De Zerbi revela que «besó» a Rodrigo Bentancur tras la tarjeta roja en el empate del Tottenham contra el Manchester United

El Tottenham rescató un dramático empate 1-1 contra el United tras un caótico tramo final. Bryan Mbeumo adelantó al equipo visitante, dejando a los Spurs al borde de su cuarta derrota en seis partidos.

El partido estalló en el minuto 78, cuando Bentancur fue expulsado por propinar un cabezazo a Luke Shaw. El uruguayo reaccionó de forma agresiva después de que el lateral izquierdo lo empujara al suelo tras una entrada temeraria.

A pesar de quedarse con diez hombres, el Tottenham respondió de forma brillante. Dominic Solanke peinó de cabeza el balón en lo más profundo del tiempo añadido para asegurar un punto crucial para su equipo.