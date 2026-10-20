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Roberto De Zerbi revela cómo las conversaciones para limar asperezas y un viaje a Marbella para reforzar la unión del grupo impulsaron la vital primera victoria del Tottenham en la Premier League
Las conversaciones francas impulsan el resurgir del Tottenham
El difícil inicio de temporada del Tottenham parece haber llegado a un punto de inflexión tras la victoria por 3-1 ante el Coventry el lunes por la noche. Después de una etapa complicada en la que el club del norte de Londres quedó hundido en el último puesto de la clasificación, De Zerbi apuntó a un cambio de mentalidad. El entrenador reveló que una reunión franca con la plantilla, celebrada antes del trabajado empate 1-1 a domicilio ante el Manchester United, sentó las bases de la reciente mejoría del equipo en juego y ánimo.
De Zerbi subrayó que los ajustes tácticos eran secundarios frente al factor humano en el vestuario. «Es importante. El resultado es importante, pero hay dos cosas más importantes. La primera es que somos capaces de darnos cuenta de que podemos ganar un partido, como los demás equipos de la Premier League. La segunda es que, si ponemos algo de nuestra parte, como hemos hecho en las dos últimas semanas... El día antes de jugar en Old Trafford tuvimos una reunión importante y hablamos de la situación. No podemos aceptarla ni seguir adelante si no asumimos nuestra responsabilidad», reveló el entrenador del Tottenham.
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Superar la mentalidad de robot
De Zerbi llevó a su plantilla a Marbella la semana pasada para realizar una concentración en un clima cálido, con el objetivo de reforzar la unidad del equipo lejos de las presiones de su calendario habitual. El entrenador destacó que la escapada era crucial para fomentar una auténtica camaradería: pasar tiempo juntos fuera del campo ayuda a convertir la plantilla en un grupo unido, como una familia. Cree que ese vínculo emocional es esencial cuando surgen dificultades durante la competición.
«Esta semana ha sido importante porque pasamos tiempo juntos y queremos ser como una familia. Durante el partido, si tienes un problema y se presenta una situación difícil, tienes que jugar por tu amigo y por tu hermano, no como 11 jugadores robot sobre el campo», afirmó.
El impacto del regreso de los líderes
Un factor importante en el resurgir del Tottenham ha sido el regreso de jugadores clave tras largas bajas por lesión. James Maddison fue titular en un partido oficial por primera vez en 536 días y celebró la ocasión con un espectacular gol que abrió el marcador y recordó a la afición local su calidad creativa. La noche fue aún más especial gracias a la emotiva vuelta de Dejan Kulusevski, que pisó el césped por primera vez desde que sufrió una grave lesión de rodilla en mayo de 2025.
De Zerbi no tardó en elogiar la influencia de Maddison y Kulusevski en el resto de la plantilla. A su calidad técnica con el balón se suma su papel como líderes dentro del grupo. «Son jugadores diferentes. Diferente talento, diferente experiencia, diferente personalidad. Con ellos en el vestuario hay otro ambiente», afirmó el entrenador.
- AFP
Alivio crucial antes del derbi londinense
La victoria aúpa al Tottenham hasta la 16.ª posición y le da un respiro muy necesario en medio de un calendario cargado de partidos. Con el regreso de estos jugadores de gran nivel al once titular, De Zerbi dispone por fin de los recursos necesarios para poner en práctica su estilo de juego ofensivo. El equipo se centra ahora en mantener esta dinámica y lograr que el ambiente unido y familiar que ha cultivado en el vestuario se traduzca en actuaciones fiables y constantes sobre el terreno de juego. Esa determinación afrontará una dura prueba este sábado, cuando el Tottenham cruce Londres para medirse al Chelsea, su rival de la capital, en Stamford Bridge.
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