El difícil inicio de temporada del Tottenham parece haber llegado a un punto de inflexión tras la victoria por 3-1 ante el Coventry el lunes por la noche. Después de una etapa complicada en la que el club del norte de Londres quedó hundido en el último puesto de la clasificación, De Zerbi apuntó a un cambio de mentalidad. El entrenador reveló que una reunión franca con la plantilla, celebrada antes del trabajado empate 1-1 a domicilio ante el Manchester United, sentó las bases de la reciente mejoría del equipo en juego y ánimo.

De Zerbi subrayó que los ajustes tácticos eran secundarios frente al factor humano en el vestuario. «Es importante. El resultado es importante, pero hay dos cosas más importantes. La primera es que somos capaces de darnos cuenta de que podemos ganar un partido, como los demás equipos de la Premier League. La segunda es que, si ponemos algo de nuestra parte, como hemos hecho en las dos últimas semanas... El día antes de jugar en Old Trafford tuvimos una reunión importante y hablamos de la situación. No podemos aceptarla ni seguir adelante si no asumimos nuestra responsabilidad», reveló el entrenador del Tottenham.