De Zerbi ha respaldado públicamente a Solanke para que recupere su olfato goleador, al insistir en que tiene «mucha, mucha confianza» en el delantero pese a su frustrante racha de forma. Solanke, que se incorporó al Tottenham en 2024 procedente del Bournemouth en un traspaso de 55 millones de libras, ha tenido problemas para ver puerta últimamente, mientras el Tottenham no ha marcado en sus últimos cuatro partidos de la Premier League.

Hablando antes del duelo de la tercera ronda de la Carabao Cup contra el Liverpool, De Zerbi ofreció una reflexión profunda sobre el carácter y el potencial del delantero. «Dom es un chico sensible», explicó el técnico italiano. «Necesita sentir plena confianza, y por mi parte tiene mucha, mucha confianza. Creo que puede marcar 10-15 goles, seguro. Ya marcó en el Bournemouth, así que, ¿por qué no puede marcar en el Tottenham? Es el mismo deporte. Sensible porque es un chico inteligente. Los chicos sensibles son inteligentes. Quizá [ha tenido] muchas lesiones, quizá no se siente en la mejor condición física, quizá le gustaría hacer algo diferente en el campo. Pero ahora todavía no está en forma. Tiene que jugar».