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Roberto De Zerbi ordena una concentración improvisada en Marbella para rescatar la desastrosa temporada del Tottenham
Medidas drásticas tras un inicio sin victorias
El Tottenham partirá hacia una concentración de entrenamiento en clima cálido en Marbella inmediatamente después de su duelo de altos vuelos de la Premier League contra el Manchester United en Old Trafford este sábado, según ha informado BBC Sport. La decisión llega mientras De Zerbi busca frenar una sorprendente mala racha que ha dejado al club del norte de Londres languideciendo en el fondo de la clasificación de la máxima categoría. Con solo dos puntos sumados de quince posibles, aumenta la presión sobre el técnico italiano para que logre un giro inmediato en la dinámica del equipo.
El momento de la escapada es notablemente poco convencional, ya que llega tan pronto en el otoño y poco después de un primer parón internacional. Sin embargo, con un intervalo de nueve días entre el partido ante el United y su posterior choque en casa contra el recién ascendido Coventry, De Zerbi ha identificado una ventana de oportunidad.
- AFP
Integrando la remodelación de varios millones de libras
Este retiro táctico se está planteando como una intervención necesaria para salvar una temporada que se está convirtiendo rápidamente en una pesadilla para la afición del Tottenham. La plantilla ha tenido problemas para encontrar cualquier ritmo sobre el césped, y De Zerbi espera que el cambio de escenario encienda el fuego competitivo necesario para salir de la zona de descenso.
Un objetivo principal del viaje a Marbella es fomentar la química dentro de una plantilla que sufrió una enorme transformación durante el mercado de fichajes de verano. El Tottenham autorizó un gasto asombroso de más de 250 millones de libras para incorporar diez caras nuevas, pero la inversión no ha dado resultados inmediatos. La llegada de talento ha generado una dinámica desajustada que De Zerbi está desesperado por corregir mediante una mayor interacción social y táctica lejos de las distracciones de Londres.
La llegada tardía de varios fichajes de alto perfil durante la última semana del mercado ha complicado aún más el proceso de integración. Jugadores como Savio, Tosin Adarabioyo, Mykhailo Mudryk y Omar Marmoush han tenido poco tiempo para adaptarse a las exigencias específicas de De Zerbi y a los estilos de juego de sus nuevos compañeros. El apretado calendario nacional, unido a la interrupción por los compromisos internacionales, ha limitado la cantidad de tiempo de calidad que la plantilla al completo ha pasado junta sobre el campo de entrenamiento.
Buscando la unidad bajo el sol español
La directiva del club respalda el plan de De Zerbi y reconoce que la nueva plantilla necesita un periodo específico de convivencia para convertirse en un bloque cohesionado. El viaje se considera un momento de «reinicio» para que los jugadores se alineen con la filosofía del entrenador. Según informa BBC Sport, la falta de oportunidades para compenetrarse ha sido identificada como un factor clave en la incapacidad del equipo para convertir sus tramos de dominio en tres puntos.
Las expectativas internas siguen siendo altas pese al pésimo inicio, y existe la creencia de que la calidad de la plantilla acabará saliendo a relucir una vez que se hayan asentado las relaciones. Marbella ofrece la privacidad y el clima necesarios para que el equipo mantenga conversaciones sinceras y construya la confianza necesaria para la pelea por la permanencia en la Premier League y el regreso a la lucha por los puestos europeos.
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Un punto de inflexión crucial por delante
El próximo partido contra el Coventry tras la concentración en España ya se considera un encuentro que De Zerbi debe ganar. No conseguir una victoria ante el recién ascendido avivaría aún más las especulaciones sobre la idoneidad del técnico a largo plazo para el proyecto. El importante respaldo financiero de la directiva en verano implica que la paciencia tendrá un límite si los resultados no mejoran de forma drástica tras esta intervención improvisada en forma de concentración.
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