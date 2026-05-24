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Roberto De Zerbi insiste en que se quedará en el Tottenham, incluso si el equipo desciende de la Premier League
De Zerbi se compromete con el proyecto a largo plazo de los Spurs
Pese a la inminente amenaza de descenso a segunda división, De Zerbi ha salido al paso para acallar cualquier especulación sobre su salida inmediata del Tottenham Hotspur Stadium. El exentrenador del Brighton firmó un contrato de cinco años al sustituir a Igor Tudor y está decidido a cumplirlo, sea cual sea la clasificación.
En la rueda de prensa previa al partido, se le preguntó si se quedaría en caso de descender y respondió con firmeza: «Sí, lo confirmo. Para mí sigue siendo un honor ser entrenador del Tottenham, aunque el domingo juguemos por evitar el descenso. El fútbol es más que la clasificación y el nivel de juego».
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La misión de supervivencia alcanza su punto crítico.
La situación en el N17 es delicada: los Spurs están a solo dos puntos del descenso y solo una victoria ante el Everton les asegurará la permanencia. Si tropiezan, el West Ham acecha para superarlos y podría acabar con la larga estancia del Tottenham en la máxima categoría.
De Zerbi admite que no le sorprende la dificultad, dada la situación del club cuando llegó a finales de marzo. «No llegué aquí en la mitad de la tabla», explicó. «La situación era esta: más partidos, pero no muy diferente. Vine porque creí que había condiciones, cualidades y jugadores adecuados para alcanzar el objetivo».
De Zerbi no se fija solo en la clasificación
La filosofía del italiano muestra un vínculo profundo con el proyecto, más que con el prestigio de la categoría. Al afirmar que el fútbol es «algo más que la clasificación», se ha puesto del lado de los aficionados, que buscan estabilidad tras un periodo caótico. Es una postura audaz para un entrenador aún cotizado en Europa.
Tanto si compite en la Premier League como si descende a la Championship, De Zerbi asegura que los resultados del West Ham no le harán cambiar de idea: «Al firmar un contrato de cinco años, insistí en que estaría en el club “pase lo que pase” la próxima temporada», reiteró.
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Con la mirada puesta en el partido decisivo contra el Everton
Los Spurs reciben al Everton. El técnico italiano exige máxima concentración y asegura que esta lucha por la permanencia genera más presión que una final europea. Hace un año ganaron la Europa League en Bilbao; ahora, el contraste en el Tottenham Hotspur Stadium es enorme.
«Es más fácil jugar la final de la Europa League que el Tottenham contra el Everton, al 100 %. En cuanto a presión, es totalmente diferente, pero si ganamos este partido hay otro orgullo, otra emoción, otra sensación», concluyó De Zerbi.