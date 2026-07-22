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Roberto De Zerbi insiste en que el Tottenham «aún no ha terminado» en el mercado de fichajes tras gastar 237 millones de libras
Una ambiciosa remodelación en el norte de Londres
El Tottenham se transforma bajo De Zerbi, quien reemplazó a Igor Tudor en marzo. Tras una temporada turbulenta en la que terminó 17.º y evitó el descenso en la última jornada, el club respaldó al técnico con una inversión de 237 millones de libras.
En declaraciones a SpursPlay, el técnico destacó su satisfacción por los avances, aunque recordó que el mercado de fichajes sigue abierto. «Me siento muy bien porque estamos trabajando bien. Creo que estamos construyendo un equipo muy bueno, con algunos fichajes muy importantes, y estamos iniciando el proyecto en una nueva etapa de la historia del club», afirmó De Zerbi.
«Dediqué mucho tiempo a conocer el club antes de incorporarme en abril y tenía muy claras las ideas del propietario; el plan ya estaba definido antes del partido contra el Everton. Ahora que formamos parte del proyecto, estamos ilusionados con la idea de construir un equipo muy sólido. Aún tenemos que cerrar el mercado de fichajes, tanto las incorporaciones como las salidas, pero, por el momento, estoy muy contento, muy orgulloso y muy optimista».
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Tonali encabeza la lista de fichajes estrella
El fichaje más destacado del verano es Sandro Tonali, llegado del Newcastle United por un récord de 100 millones de libras. Le acompañan Mateus Fernandes, fichado al West Ham por 85 millones de libras, y el defensa holandés Jan Paul van Hecke, que siguió a De Zerbi desde Brighton por 52 millones. Además, llegaron los agentes libres Martin Dubravka, Andy Robertson y Marcos Senesi.
En cuanto a salidas, los jóvenes Will Lankshear y Luka Vuskovic se marcharon por 70 millones de libras al Middlesbrough y al Brighton, respectivamente.
Crear una nueva identidad y un nuevo espíritu
Para De Zerbi, la fuerte inversión busca crear una cultura y mentalidad específicas en la plantilla. Quiere evitar nuevos descensos. Exige compromiso total: ser del Tottenham es una mentalidad que va más allá del entrenamiento.
«Hay que construir un alma, un nuevo equipo con las cualidades necesarias, pero sobre todo con alma, pasión y todos nuestros valores», explicó De Zerbi. «Hoy el fútbol no se reduce al campo y al balón; empieza antes, en la vida privada. Se trata de cuántas horas al día dedicas a tu trabajo, y ellos deben sentirse felices y orgullosos de pertenecer al Tottenham».
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Objetivos para la próxima temporada
El Tottenham se prepara para enfrentar al MK Dons en su primer amistoso de pretemporada en Enfield. Las expectativas sobre De Zerbi son altas, tras la fuerte inversión recibida. El técnico reconoce la exigencia de la Premier League, pero confía en sus métodos.
«El Tottenham merece pelear por los primeros puestos de la Premier League. Es muy dura, pero con motivación y organización, dentro y fuera del campo, lograremos el objetivo», concluyó De Zerbi.
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