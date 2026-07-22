El Tottenham se transforma bajo De Zerbi, quien reemplazó a Igor Tudor en marzo. Tras una temporada turbulenta en la que terminó 17.º y evitó el descenso en la última jornada, el club respaldó al técnico con una inversión de 237 millones de libras.

En declaraciones a SpursPlay, el técnico destacó su satisfacción por los avances, aunque recordó que el mercado de fichajes sigue abierto. «Me siento muy bien porque estamos trabajando bien. Creo que estamos construyendo un equipo muy bueno, con algunos fichajes muy importantes, y estamos iniciando el proyecto en una nueva etapa de la historia del club», afirmó De Zerbi.

«Dediqué mucho tiempo a conocer el club antes de incorporarme en abril y tenía muy claras las ideas del propietario; el plan ya estaba definido antes del partido contra el Everton. Ahora que formamos parte del proyecto, estamos ilusionados con la idea de construir un equipo muy sólido. Aún tenemos que cerrar el mercado de fichajes, tanto las incorporaciones como las salidas, pero, por el momento, estoy muy contento, muy orgulloso y muy optimista».







