¿Estaría De Zerbi en la cuerda floja si las cosas no mejoran rápidamente de aquí al próximo parón internacional de mediados de noviembre? Cuando se le trasladó esa pregunta a Zamora, el exdelantero del Tottenham, hablando en asociación con las apuestas de la Premier League de BetWright, dijo a GOAL: «Se hizo cargo del equipo el año pasado, lo cual es un éxito. Eso es un éxito. Yo lo veo así: esa parte, marcada, hecha.

«Llega el verano, muchas incorporaciones, muchos cambios que él quería hacer, y también se le ha dado la oportunidad de hacerlo, lo cual es positivo. Creo que habría sido una situación muy, muy diferente si Daniel Levy hubiera estado ahí, la verdad. Pero casi se le ha dado un poco de libertad para fichar a los jugadores que quería y sacar a los jugadores que no quiere.

«Recuerdo a Roberto llegando al Brighton al principio y tardando cinco o seis partidos. Dejo fuera el año pasado de la ecuación, no cuento el año pasado. Es un tipo de problema diferente el que tuvo que afrontar.

«Creo que el Tottenham va a estar bien con él y que empezará a florecer. Pero ahora mismo es preocupante para los aficionados. De verdad creo que pronto doblarán la esquina. Y fue exactamente así en el Brighton cuando llegó: todo el mundo estaba un poco preocupado, no lo está haciendo muy bien. Y luego todas las piezas encajaron de alguna manera.

«Pensé que el otro día estuvieron bien [contra el Liverpool en la Carabao Cup]. No increíble, pero creo que puedo ver lo que está intentando hacer. Sí que sigo pensando que les falta un delantero centro principal. Ese es uno de los puntos clave que creo que les faltan. No estoy seguro de qué está pasando con todo el tema de Richarlison y demás.

«Creo que Roberto es muy de o lo amas o lo odias. Creo que, como jugador, o te encanta absolutamente, o detestas absolutamente la forma en la que se comunica, lo apasionado que es. Creo que ciertos caracteres pueden percibir eso de manera diferente.

«Su pasión es que quiere ganar y quiere tener éxito, pero la energía y la manera en la que lo has visto en la banda, lo expresivo que es, puede malinterpretarse, cuando en realidad lo único que quiere de verdad es tener éxito y que a sus jugadores les vaya bien. Y si la gente se lo toma a mal, entonces obviamente también puede ir por mal camino y reaccionar a ello. Y a él no le gusta la reacción que a veces se ve».