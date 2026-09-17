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«Roberto De Zerbi genera opiniones muy divididas»: ¿cuándo estará bajo presión el técnico del Tottenham? Un exdelantero de los Spurs explica por qué el enigmático italiano puede evitar la amenaza de despido en el norte de Londres
El Tottenham gastó mucho en el mercado de fichajes de verano
A finales de marzo se lanzó una llamada de socorro en dirección a De Zerbi, cuando el Tottenham se enfrentaba a la perspectiva muy real de descender de la Premier League. Sus predecesores, Thomas Frank e Igor Tudor, fueron incapaces de ofrecer resultados y rendimientos consistentes.
Finalmente se trazó un camino exitoso hacia la permanencia, antes de que se invirtiera mucho dinero durante el mercado de fichajes de verano. El hombre al mando aparentemente recibió carta blanca para dictar la política de fichajes, lo que llevó a incorporaciones como las de Jan Paul van Hecke, Andy Robertson, Marcos Senesi, Mateus Fernandes, Sandro Tonali, Savio, Omar Marmoush y Mykhailo Mudryk.
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Tottenham, sin un gol en la Premier League en 2026-27
Aunque se consideraba que el Tottenham se había reforzado bien, ha arrancado con tropiezos y solo ha sumado dos puntos en cuatro partidos en la máxima categoría. Todavía no ha marcado en la Premier League y se encuentra hundido en una 17.ª posición demasiado familiar.
Se han planteado algunas preguntas sobre De Zerbi, y el mercurial técnico de 47 años aún no ha conseguido sacar la mejor versión de una plantilla confeccionada a golpe de talonario. El tiempo es un bien que los Spurs no pueden permitirse desperdiciar, ya que es imperativo que encuentren las piezas adecuadas para completar un intrincado rompecabezas deportivo.
¿De Zerbi estará en algún momento bajo presión?
¿Estaría De Zerbi en la cuerda floja si las cosas no mejoran rápidamente de aquí al próximo parón internacional de mediados de noviembre? Cuando se le trasladó esa pregunta a Zamora, el exdelantero del Tottenham, hablando en asociación con las apuestas de la Premier League de BetWright, dijo a GOAL: «Se hizo cargo del equipo el año pasado, lo cual es un éxito. Eso es un éxito. Yo lo veo así: esa parte, marcada, hecha.
«Llega el verano, muchas incorporaciones, muchos cambios que él quería hacer, y también se le ha dado la oportunidad de hacerlo, lo cual es positivo. Creo que habría sido una situación muy, muy diferente si Daniel Levy hubiera estado ahí, la verdad. Pero casi se le ha dado un poco de libertad para fichar a los jugadores que quería y sacar a los jugadores que no quiere.
«Recuerdo a Roberto llegando al Brighton al principio y tardando cinco o seis partidos. Dejo fuera el año pasado de la ecuación, no cuento el año pasado. Es un tipo de problema diferente el que tuvo que afrontar.
«Creo que el Tottenham va a estar bien con él y que empezará a florecer. Pero ahora mismo es preocupante para los aficionados. De verdad creo que pronto doblarán la esquina. Y fue exactamente así en el Brighton cuando llegó: todo el mundo estaba un poco preocupado, no lo está haciendo muy bien. Y luego todas las piezas encajaron de alguna manera.
«Pensé que el otro día estuvieron bien [contra el Liverpool en la Carabao Cup]. No increíble, pero creo que puedo ver lo que está intentando hacer. Sí que sigo pensando que les falta un delantero centro principal. Ese es uno de los puntos clave que creo que les faltan. No estoy seguro de qué está pasando con todo el tema de Richarlison y demás.
«Creo que Roberto es muy de o lo amas o lo odias. Creo que, como jugador, o te encanta absolutamente, o detestas absolutamente la forma en la que se comunica, lo apasionado que es. Creo que ciertos caracteres pueden percibir eso de manera diferente.
«Su pasión es que quiere ganar y quiere tener éxito, pero la energía y la manera en la que lo has visto en la banda, lo expresivo que es, puede malinterpretarse, cuando en realidad lo único que quiere de verdad es tener éxito y que a sus jugadores les vaya bien. Y si la gente se lo toma a mal, entonces obviamente también puede ir por mal camino y reaccionar a ello. Y a él no le gusta la reacción que a veces se ve».
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Calendario del Tottenham: el próximo partido, en casa ante el Aston Villa
De Zerbi quiere que todos remen en la misma dirección, y eso incluye a una afición que se ha mostrado cada vez más frustrada y desencantada con la vida en el Tottenham Hotspur Stadium. Pide a gritos algo con lo que ilusionarse.
Eso puede no estar demasiado lejos, pero una vía hacia un gran título ya se ha cerrado en la Carabao Cup y está claro que aún queda trabajo por hacer en la Premier League. El partido en casa contra el Aston Villa del sábado llevará a los Spurs al primer parón internacional de la temporada 2026-27.
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