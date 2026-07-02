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«Roberto De Zerbi fue decisivo»: Sandro Tonali explica por qué eligió el Tottenham en lugar del Manchester City antes de cerrar su traspaso de 100 millones de libras desde el Newcastle
La influencia de De Zerbi
Tonali ha acordado dejar el Newcastle por unos 100 millones de libras, y la persuasión de De Zerbi fue decisiva para que eligiera a los Spurs.
En declaraciones a Sky Sports, Tonali explicó por qué el proyecto de los Spurs le parece el ideal en este momento de su carrera: «Roberto De Zerbi fue decisivo. Llevo tiempo siguiendo su trabajo y su forma de ver el fútbol me identifica. Cuando hablé con él, supe que este era el lugar donde quería estar».
- AFP
Las consideraciones familiares influyen en una decisión que cambia la vida
Más allá del fútbol, Tonali reveló que un cambio en su situación familiar fue determinante tras tres años en el noreste de Inglaterra. «Fue una elección de vida con mi familia, porque llevábamos tres años en Newcastle y, el año pasado, nuestra vida cambió con el nacimiento de nuestro hijo», explicó.
«Así que decidimos cambiar un poco nuestra vida, y De Zerbi marcó una gran diferencia. Hizo su trabajo y lo hizo muy bien. Lo hizo no solo como breciano y amigo, sino también demostrando de verdad que tiene mucha experiencia a sus espaldas y que está comprometido con ello».
El Newcastle se dispone a obtener importantes beneficios
Según ESPN, los Spurs pagarán 92,5 millones de libras más 7,5 millones en variables, por lo que el traspaso rondará los 100 millones. El Newcastle lo fichó en 2023 al Milan por 55 millones, así que ganará unos 45 millones con la venta del jugador de 26 años.
Tonali cobrará más de 275 000 libras semanales y viajará a Londres para someterse al reconocimiento médico y firmar su contrato. «El Newcastle quería lo mejor para mí y yo para ellos; todos estamos contentos y yo listo para el nuevo reto», añadió.
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Una ventana de fichajes ajetreada para los Spurs
Tras cerrar el fichaje de Tonali y los refuerzos de Martin Dubravka, Marcos Senesi, Andy Robertson, Jan Paul van Hecke y Mateus Fernandes, el Tottenham sigue activo en el mercado en busca de más incorporaciones.
Ahora siguen a Eli Junior Kroupi, del Bournemouth, quien puede actuar como delantero o extremo izquierdo. También valoran a Rafael Leão (AC Milan) y a Savinho (Manchester City), y podrían fichar otro ‘9’ para competir con Richarlison y Dominic Solanke.