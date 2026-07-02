«Roberto De Zerbi fue decisivo»: Sandro Tonali explica por qué eligió el Tottenham en lugar del Manchester City antes de cerrar su traspaso de 100 millones de libras desde el Newcastle

Tonali ha acordado dejar el Newcastle por unos 100 millones de libras, y la persuasión de De Zerbi fue decisiva para que eligiera a los Spurs.

En declaraciones a Sky Sports, Tonali explicó por qué el proyecto de los Spurs le parece el ideal en este momento de su carrera: «Roberto De Zerbi fue decisivo. Llevo tiempo siguiendo su trabajo y su forma de ver el fútbol me identifica. Cuando hablé con él, supe que este era el lugar donde quería estar».







