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Roberto De Zerbi fija un objetivo de goles de dos cifras para Savio tras su soñado debut ante el Tottenham
Un Tottenham dominante arrolla al Charlton
El Tottenham ya tenía el partido completamente bajo control gracias a los goles de Mikey Moore, Dominic Solanke y Kevin Danso antes de que Savio debutara saliendo desde el banquillo en el minuto 71. El extremo brasileño solo necesitó 11 minutos para dejar su huella, al recortar hacia dentro y encontrar la escuadra inferior con un disparo raso y seco. Más tarde se quedó sin un doblete en su debut cuando su remate a puerta acabó contabilizándose como gol de Ben Davies tras un desvío importante.
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El jefe exige dobles cifras
De Zerbi dio la bienvenida al impacto inmediato del nuevo fichaje, pero no tardó en retarle a ofrecer cifras goleadoras más altas para afinar el ataque del equipo. Al hablar de las expectativas con el extremo, De Zerbi dijo: "Sí, fue un día perfecto para él. Creo que su mayor paso y su mayor mejora es aumentar el número de goles. Con sus cualidades, es uno de los mejores extremos. Pero los mejores extremos marcan muchos goles.
"Hablé con él ayer, hace dos días. Nos marcamos el objetivo de 10 a 12 goles porque necesitamos esos goles de los extremos. La temporada pasada, creo que sufrimos demasiado. También porque el número de goles no fue suficiente para competir por nada más que esa posición".
La presión de un precio desorbitado
Sobre el extremo hay grandes expectativas después de que el Tottenham acordara un acuerdo de 85 millones de libras con el Manchester City a principios de esta semana para hacerse con sus servicios. Durante su etapa en el gigante de la Premier League, firmó siete goles y 13 asistencias en 84 partidos entre todas las competiciones. La goleada también amplía el sólido rendimiento del Tottenham en casa en la Carabao Cup, después de haber ganado siete de sus últimos ocho partidos en el norte de Londres.
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Se avecina un duelo estelar del Liverpool
La contundente victoria prepara un apasionante duelo de tercera ronda de la Carabao Cup contra el Liverpool, que ofrece al Tottenham una oportunidad de revancha tras su eliminación en las semifinales de la temporada 2024-25. Antes de ese choque copero, la atención inmediata de De Zerbi vuelve a centrarse en la Premier League, ya que el Tottenham recibe este fin de semana al Newcastle United. Mantener este impulso ofensivo será vital para afrontar una exigente serie de partidos.
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