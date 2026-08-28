De Zerbi está encantado después de que el Tottenham cerrara esta semana un doble golpe con los fichajes de Sávio y Omar Marmoush procedentes del Manchester City, según informó ESPN. El Tottenham aseguró a Sávio en una operación valorada en 85 millones de libras, mientras que Marmoush llegó cedido por una temporada con una obligación de compra que podría ascender a 60 millones de libras. Esto eleva el gasto total del club este verano a más de 350 millones de libras.

De Zerbi elogió a sus nuevos atacantes antes del partido de la Premier League contra el Newcastle del sábado. «Creo que Sávio y Marmoush son bomba. No sé qué nombre ponerles o cómo se les puede llamar, pero son jugadores de alto nivel, seguro», dijo De Zerbi.