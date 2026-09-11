AFP
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Roberto De Zerbi, entrenador del Tottenham, frustrado por el estúpido contratiempo por lesión de Mykhailo Mudryk en el entrenamiento
De Zerbi, frustrado por la lesión de Mudryk
Mudryk hizo su primera aparición oficial en 22 meses durante el empate 0-0 ante el Nottingham Forest del sábado, después de haber cumplido una suspensión por un resultado adverso por la sustancia prohibida meldonium. Sin embargo, el extremo sufrió una lesión de tobillo durante una reciente sesión de entrenamiento y estará de baja, como mínimo, hasta octubre.
De Zerbi se mostró profundamente frustrado por este grave contratiempo. «[Con] Mudryk, fue una lesión estúpida y esperamos que pueda volver lo antes posible. Por él y por nosotros», explicó De Zerbi durante su rueda de prensa del viernes. «Por él, porque sufrió demasiado, y por nosotros, porque perdimos a un jugador importante».
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El Tottenham espera su primera victoria liguera
De Zerbi profundizó en la frustrante naturaleza del problema y reveló que Mudryk se lesionó en una acción totalmente inocua sobre el terreno de juego. «Jugando sin entrada, sin un movimiento diferente, sintió dolor en el tobillo y luego, dos días después, se hizo la revisión médica (escáner) y supimos cuál era el problema», añadió De Zerbi.
«Una lesión estúpida, pero nosotros no somos estúpidos, ¿eh? Cuando fichamos a Mudryk, ya sabíamos que podía ser difícil que volviera inmediatamente como un jugador normal». A pesar de que el Tottenham no ha logrado ganar ni marcar en sus tres primeros partidos de la Premier League, De Zerbi insiste en que el club tiene una plantilla fuerte y mantiene el optimismo.
Maddison regresa mientras Richarlison se acerca a la salida
Aunque la baja de Mudryk es un duro golpe, el Tottenham ha recibido una noticia muy positiva con el regreso de James Maddison. De Zerbi confirmó que Maddison está disponible para el próximo partido contra el Everton, y señaló que el mediapunta incluso podría actuar en la banda izquierda si fuera necesario.
Mientras tanto, el futuro de Richarlison sigue siendo totalmente incierto. El delantero tiene hasta el final del viernes para cerrar un traspaso a Brasil antes de que se cierre su mercado. Preguntado por Richarlison, De Zerbi admitió que un traspaso no está en sus manos y afirmó que el club ha hecho mucho por el jugador en los últimos dos meses.
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¿Qué le espera ahora al Tottenham?
El Tottenham recibe al Everton en la Premier League mientras busca desesperadamente su primera victoria y su primer gol de la nueva campaña. Tras el choque contra el Everton, De Zerbi y su equipo afrontan una complicada visita a Anfield para medirse al Liverpool en la EFL Cup el martes, antes de regresar a casa para jugar contra el Aston Villa. De Zerbi tendrá que gestionar cuidadosamente estos partidos sin Mudryk.
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