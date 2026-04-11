El esquema táctico de De Zerbi se basa en la posesión y el juego ofensivo, cualidades que, en su opinión, brillaron en las primeras etapas de Postecoglou. «Quiero mantener la posesión», afirmó De Zerbi. «Quiero volver a ver el Tottenham que vi con Postecoglou. En mi segunda temporada en Brighton, Postecoglou estaba aquí con muchos de estos jugadores y era uno de los mejores equipos en cuanto a calidad de juego. Con Pedro Porro, Destiny Udogie, Micky van de Ven, Cristian Romero y esta plantilla, quiero volver a verlo. ¡El ADN de este club y esta plantilla es buscar el gol y marcar!».

«Mi plan es quedarme mucho tiempo e intentar que el Tottenham se mantenga en la Premier League, porque aquí hay todo lo necesario para alcanzar ese nivel».