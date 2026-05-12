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Roberto De Zerbi critica la «falta de serenidad» del árbitro y el técnico del Tottenham duda de las decisiones del VAR en el empate ante el Leeds
Tel pasa de héroe a villano
El Tottenham parecía alejarse cuatro puntos del West Ham, decimoctavo, cuando Mathys Tel abrió el marcador con un magnífico disparo desde 20 metros poco después del descanso. Sin embargo, la tarde del joven francés se complicó: su imprudente intento de chilena dentro del área golpeó a Ethan Ampadu y, tras la revisión del VAR, se señaló penalti. Dominic Calvert-Lewin transformó el penalti para dar un punto al Leeds, y los Spurs se salvaron gracias a una parada de Antonin Kinsky en los últimos minutos.
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De Zerbi cuestiona a los árbitros
De Zerbi mostró molestia por la actuación arbitral, especialmente por una supuesta falta a James Maddison en los últimos minutos que el VAR no sancionó. En declaraciones al programa «Match of the Day» de la BBC, el italiano dijo: «La jugada del VAR en el West Ham-Arsenal fue falta, estaba claro. Hoy, sinceramente, no la vi. No vi el penalti de Maddison, quizá sí, quizá no. Oí a mi asistente, pero no quiero entrar en polémicas. El árbitro no estaba tranquilo hoy; quizá sintió la presión de ayer. Es humano y puede pasar, pero no hay problema. En el campo estuvo bien. Nos preparamos para los dos próximos partidos».
Enfoque en el rendimiento de supervivencia
El resultado deja al Tottenham a solo dos puntos de la zona de descenso, sin haber sabido aprovechar la reciente y polémica derrota del West Ham ante el Arsenal. Al hablar sobre el rendimiento y la lucha por el descenso, De Zerbi afirmó: «Hay que valorar el resultado y también el juego. Hemos jugado bien y sumado ocho puntos en los últimos cuatro partidos. Felicito al Leeds por su gran encuentro; seguro que cerrará la temporada ante el West Ham con la misma actitud».
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El derbi londinense, una prueba de supervivencia
El Tottenham visita el 19 de mayo el campo del Chelsea; si falla, podría caer a los tres últimos puestos. La vuelta de Maddison, tras su lesión de rodilla, refuerza al equipo, aunque la defensa sigue siendo una preocupación después del error de Tel. Con solo dos jornadas por delante, el conjunto londinense necesita estabilidad para eludir el descenso a la Championship.