De Zerbi mostró molestia por la actuación arbitral, especialmente por una supuesta falta a James Maddison en los últimos minutos que el VAR no sancionó. En declaraciones al programa «Match of the Day» de la BBC, el italiano dijo: «La jugada del VAR en el West Ham-Arsenal fue falta, estaba claro. Hoy, sinceramente, no la vi. No vi el penalti de Maddison, quizá sí, quizá no. Oí a mi asistente, pero no quiero entrar en polémicas. El árbitro no estaba tranquilo hoy; quizá sintió la presión de ayer. Es humano y puede pasar, pero no hay problema. En el campo estuvo bien. Nos preparamos para los dos próximos partidos».