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Roberto De Zerbi confirma una gran noticia para el Tottenham sobre la lesión de Dejan Kulusevski, pero revela dos nuevos contratiempos
Kulusevski, listo para un emotivo regreso
De Zerbi ha confirmado que Kulusevski está por fin listo para volver a la convocatoria para el partido del lunes ante el Coventry. El internacional sueco ha atravesado un duro periodo de baja y no ha disputado ningún partido oficial durante casi 18 meses debido a un complejo problema en la rótula. Tras completar con éxito un ejercicio de entrenamiento de once contra once durante el parón de selecciones, el extremo ya está listo para ocupar un puesto entre los suplentes.
El entrenador italiano no pudo ocultar su alegría ante la posibilidad de volver a contar con una figura tan importante en el Tottenham Hotspur Stadium. En declaraciones a los medios antes del partido, De Zerbi destacó el impulso anímico que supone para todo el club. «Sí, el cuerpo médico ha dado el visto bueno. Probablemente sea la mejor noticia desde el partido contra el Everton», afirmó De Zerbi. Sobre la carga emocional de su regreso, el entrenador añadió: «Ha sufrido demasiado. Se lo dije ayer y se le dibujó una gran sonrisa en la cara».
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Nueva preocupación por una posible lesión de Savio
Aunque las noticias sobre Kulusevski son muy positivas, el equipo del norte de Londres ha sufrido un importante contratiempo con Savio, fichado en verano. El extremo brasileño, que ha dejado destellos de calidad desde su llegada, estará un tiempo de baja tras sufrir una lesión muscular durante el parón de mitad de temporada. El momento resulta especialmente frustrante para De Zerbi, que esperaba contar con todos sus jugadores de ataque.
La lesión se produjo justo cuando la plantilla se preparaba para su concentración en Marbella, lo que obliga al cuerpo técnico a replantearse su enfoque táctico para las próximas semanas. «No, Savio, por desgracia, sintió un problema muscular el martes antes de salir hacia Marbella y no podremos contar con él durante algunas semanas», declaró De Zerbi.
Bergvall y Porro, de baja
Los problemas de lesiones no acaban con Savio: Lucas Bergvall, la joven promesa, también estará un tiempo de baja. Al parecer, el centrocampista sufrió un golpe en el reciente empate ante el Manchester United en Old Trafford. Aunque siguió jugando tras el susto inicial, los servicios médicos han determinado que necesita descansar para evitar que su estado empeore.
«Y Lucas Bergvall también, porque tuvo un problema en Manchester, al principio, en la primera ocasión que creó para Dominic Solanke. Sintió dolor en la rodilla, pero después se encontraba bien. El domingo acudió a la ciudad deportiva y estará dos semanas de baja», explicó el entrenador del Tottenham.
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La profundidad de la plantilla en defensa sigue siendo motivo de preocupación.
A los problemas para confeccionar la alineación se suma la ausencia del lateral español Pedro Porro. El defensa arrastra una lesión en los isquiotibiales y, aunque había esperanzas de que estuviera listo para el partido del lunes por la noche, el encuentro llega demasiado pronto para él. Su baja significa que el Tottenham probablemente tendrá que recurrir a otras opciones en el lateral derecho ante el equipo recién ascendido, lo que pondrá aún más a prueba la profundidad de su plantilla. Con tres jugadores clave descartados y otro que acaba de regresar al banquillo, De Zerbi tendrá que encontrar el equilibrio para que su equipo mantenga el impulso en la Premier League.
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