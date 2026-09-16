El complicado inicio de campaña 2026-27 del Tottenham tocó un nuevo fondo el miércoles por la noche, cuando quedó eliminado de la Carabao Cup a manos del Liverpool. De Zerbi se mostró visiblemente frustrado en la banda, mientras los goles de Alexis Mac Allister, Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai aseguraban un pase cómodo para el Liverpool de Andoni Iraola, dejando a los Spurs centrados únicamente en su tambaleante rendimiento en la Premier League.

Hablando después del partido, De Zerbi fue contundente en su valoración del resultado y sugirió que su equipo mereció más del encuentro por la presión que aplicó. "Tenemos que tirar más veces y tenemos que tirar mejor", admitió ante los periodistas el ex del Brighton. "Tenemos que definir mejor las situaciones claras. Pero sentimos mucho el resultado, estamos decepcionados, frustrados por el resultado. Creo que es injusto, pero tenemos que aceptarlo y ser más fuertes que este momento de mala suerte porque soy honesto. Honesto conmigo mismo y con vosotros".