AFP
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Roberto De Zerbi aparta a Richarlison de la plantilla del Tottenham mientras el Trabzonspor prepara un fichaje de última hora
Richarlison, descartado por el Tottenham
Según el Daily Mail, Roberto De Zerbi ha apartado por completo a Richarlison de la plantilla del Tottenham Hotspur para la actual campaña de la Premier League. La decisión llega después de que Richarlison pidiera repetidamente salir del norte de Londres durante el mercado de fichajes de verano. De Zerbi confirmó el sábado que Richarlison había pedido salir "demasiadas veces". El Tottenham ha fijado una valoración de 35 millones de libras para Richarlison, pero el club aún no ha recibido una oferta aceptable. Con solo un año restante en su contrato actual, además de una opción por otros 12 meses, Richarlison se encuentra completamente aislado del primer equipo ahora que el plazo inglés ya ha expirado.
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El Trabzonspor apunta a un fichaje de última hora
A pesar de que el mercado inglés ya ha cerrado, el mercado de fichajes turco sigue abierto hasta el viernes, lo que ofrece a Richarlison una posible vía de escape. El Trabzonspor ya ha visto cómo Tottenham rechazaba una oferta inicial, pero el conjunto de la Super Lig sigue muy interesado en hacerse con su fichaje. Se entiende que Richarlison está extremadamente interesado en unirse al Trabzonspor, donde podría reencontrarse con Mohamed Salah y Fabinho. Un regreso al Everton ya se vino abajo anteriormente después de que Richarlison rechazara las condiciones personales ofrecidas por su antiguo club. Ahora, con la llegada de Omar Marmoush cedido por el Manchester City, Tottenham ha pasado página claramente, lo que deja al Trabzonspor como la principal opción para poner fin a esta difícil saga.
Desafiante mensaje en las redes sociales
Tras el colapso de su propuesto traspaso al Everton, Richarlison recurrió a las redes sociales para publicar un contundente comunicado sobre su situación actual. En Instagram, Richarlison escribió: "Después de todo lo que he pasado en los últimos años, he decidido que nunca más nadie decidirá mi futuro por mí. Pasé por muchas cosas malas, y casi todas ocurrieron porque otras personas tomaron decisiones. Presión, amenazas, represalias: nada de eso me asusta. He pasado por cosas mucho peores, creedme". El mensaje puso de relieve su frustración por las negociaciones en curso y su absoluta determinación de controlar su próximo paso en su carrera lejos del Tottenham.
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¿Qué le espera ahora a Richarlison?
El Trabzonspor se enfrenta a una carrera contrarreloj para presentar una oferta mejorada antes de que el mercado de fichajes turco cierre oficialmente el viernes. Si no se puede alcanzar un acuerdo de 35 millones de libras, Richarlison se verá obligado a permanecer en el ostracismo en el Tottenham hasta que se abra el mercado de enero. De Zerbi y el Tottenham centrarán ahora sus esfuerzos en integrar sus nuevas opciones en ataque.
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