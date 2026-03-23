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¿Roberto De Zerbi al Tottenham? El exentrenador del Brighton y del Marsella, dispuesto a volver a la Premier League, pero con una condición
Se están llevando a cabo negociaciones para el puesto en el Tottenham
Según The Telegraph, el Tottenham ya ha mantenido conversaciones con De Zerbi sobre el puesto de entrenador titular. El técnico italiano se encuentra actualmente sin trabajo tras abandonar el equipo francés de mutuo acuerdo en febrero. Los Spurs se enfrentan a una dura batalla para evitar el descenso tras perder por 3-0 en casa ante el Nottingham Forest el domingo, pero están planificando activamente su permanencia. De Zerbi también es considerado un posible candidato para el Manchester United y el Liverpool, en caso de que Arne Slot abandone Anfield, pero está realmente interesado en el proyecto del club si este evita descender a la Championship.
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El futuro de Tudor sigue siendo incierto
La situación en el banquillo sigue siendo muy inestable, ya que el futuro de Igor Tudor como entrenador interino volvió a ponerse en duda tras la derrota del fin de semana. Desde que asumió el cargo, el croata ha dirigido siete partidos, en los que ha sufrido cinco derrotas y solo ha conseguido un empate. Su única victoria, un triunfo por 3-2 sobre el Atlético de Madrid, se vivió como una derrota, ya que confirmó la eliminación del equipo de la Liga de Campeones tras la derrota por 5-2 en el partido de ida. Sin embargo, la prioridad inmediata del club es apoyarle tras el fallecimiento de su padre. El Tottenham emitió un comunicado: «Todos en el Tottenham Hotspur estamos profundamente entristecidos por la noticia del fallecimiento del padre de Igor Tudor, Mario. Nuestros pensamientos y condolencias están con Igor y su familia en estos momentos tan difíciles».
La evolución táctica de De Zerbi
Este técnico de 46 años se ha labrado una formidable reputación en toda Europa, especialmente durante sus recientes etapas en el Brighton y el Marsella. Durante su estancia en la costa sur de Inglaterra, dirigió 89 partidos, en los que logró 38 victorias, y posteriormente llevó su filosofía de juego abierto y ofensivo a Francia. Antes de su salida de mutuo acuerdo en febrero, dirigió 69 partidos en todas las competiciones con el equipo de la Ligue 1, con un impresionante balance de 39 victorias. A pesar de una última temporada complicada, con 12 derrotas en 33 partidos, su estilo de alto riesgo sigue siendo muy codiciado.
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¿Qué pasará ahora en la lucha por el descenso?
Tras el parón internacional, el Tottenham afronta una dura racha de siete partidos para mantener su permanencia en la Premier League. La dolorosa derrota por 3-0 del domingo ante el Nottingham Forest deja a los Spurs metidos de lleno en la lucha por evitar el descenso, situándose en el puesto 17 con 30 puntos en 31 partidos. Su rival ascendió al puesto 16 con 32 puntos, mientras que el West Ham se sitúa justo un punto por detrás del Tottenham, en el puesto 18. El camino inmediato hacia la permanencia comienza en Sunderland, seguido de un choque en casa contra el Brighton, antes de visitar al colista, el Wolves, con 17 puntos. Con el Burnley también en apuros con 20 puntos, los Spurs deben recuperar su mejor forma rápidamente.