¿Roberto De Zerbi al Tottenham? El exentrenador del Brighton y del Marsella, dispuesto a volver a la Premier League, pero con una condición

La situación en el banquillo sigue siendo muy inestable, ya que el futuro de Igor Tudor como entrenador interino volvió a ponerse en duda tras la derrota del fin de semana. Desde que asumió el cargo, el croata ha dirigido siete partidos, en los que ha sufrido cinco derrotas y solo ha conseguido un empate. Su única victoria, un triunfo por 3-2 sobre el Atlético de Madrid, se vivió como una derrota, ya que confirmó la eliminación del equipo de la Liga de Campeones tras la derrota por 5-2 en el partido de ida. Sin embargo, la prioridad inmediata del club es apoyarle tras el fallecimiento de su padre. El Tottenham emitió un comunicado: «Todos en el Tottenham Hotspur estamos profundamente entristecidos por la noticia del fallecimiento del padre de Igor Tudor, Mario. Nuestros pensamientos y condolencias están con Igor y su familia en estos momentos tan difíciles».