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Roberto De Zerbi afirma que el partido decisivo para el descenso del Tottenham es «más importante» que la final de la Europa League, pues está en juego la «dignidad»
La lucha por la supervivencia pesa más que la gloria europea
De Zerbi ha subido el listón de cara a la última jornada de la temporada, insistiendo en que mantenerse en la Premier League es un logro mayor que ganar un título europeo. Los Spurs se encuentran en la situación impensable de luchar por su permanencia en la máxima categoría apenas un año después de competir en los grandes escenarios del continente.
«El domingo es la final para el Tottenham; más importante que cualquier trofeo es el orgullo, la historia del club y la dignidad», afirmó el italiano.
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La derrota en Stamford Bridge augura un final de temporada tenso.
Mientras el Arsenal celebra su primer título en 22 años, la tensión crece en White Hart Lane tras la dolorosa derrota 2-1 ante el Chelsea el martes. Los goles de Enzo Fernández y Andrey Santos dejaron aturdidos a los Spurs; el tanto de Richarlison al final no bastó para asegurar la permanencia.
El tropiezo deja a los Spurs a solo dos puntos del West Ham, 18.º, antes de la última jornada. Aunque su diferencia de goles es mayor, la presión crece de cara al duelo contra el Everton, mientras los Hammers visitan al Leeds. De Zerbi resumió la tensión: «Llevo 45 días pensando solo en una cosa. Todos los jugadores están concentrados en el objetivo de la permanencia; trabajan más duro cada semana y todos queremos lograrlo».
El drama de Maddison sobre el estado físico y el arbitraje
James Maddison brilló al entrar desde el banquillo con los Spurs, pero De Zerbi recordó que el centrocampista aún está limitado a 20 minutos por su recuperación de un ligamento cruzado anterior. Aun así, su chispa creativa casi rescata un punto al final, cuando Micky van de Ven sufrió una posible falta de Marc Cucurella en el área.
A pesar de las protestas de los Spurs, el árbitro Stuart Attwell determinó que el balón no estaba en juego al producirse el contacto. De Zerbi rechazó usar el incidente como excusa. «Si hablamos del penalti, perdemos concentración y energía. Mi prioridad es tener al mejor once y prepararlo de la mejor manera. Es un gran día para nosotros», afirmó, y elogió el «fantástico» apoyo de los aficionados desplazados.
- AFP
El Chelsea se recupera de la decepción de Wembley
Mientras los Spurs acaparan los titulares por su crisis, el entrenador interino del Chelsea, Calum McFarlane, se mostró satisfecho con la reacción de su equipo tras la reciente derrota en la final de la FA Cup. A pesar de dar descanso a jugadores clave como Reece James y Levi Colwill por motivos físicos, los Blues hicieron lo suficiente para llevarse el derbi londinense y empujar a sus rivales hacia el descenso.
«Fue bueno ganar», afirmó McFarlane. «Desde el primer minuto vimos que nos faltaba energía tras la final de la FA Cup. Merecimos el 2-0 y el Spurs mostró más fuerza al final. Ellos tuvieron más tiempo para prepararse; nosotros solo debíamos aguantar».