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Roberto De Zerbi aclara el futuro de Cristian Romero mientras el técnico del Tottenham aborda los rumores de un traspaso al Inter de Milán
De Zerbi responde al interés del Inter de Milán
El internacional argentino, que se ha convertido en una pieza clave de la defensa del Tottenham desde su llegada, es supuestamente objeto de un importante interés por parte del Inter. Informaciones surgidas desde Argentina incluso han sugerido que el club de la Premier League ha aceptado una oferta de alrededor de 34 millones de libras, a pesar de que Romero se comprometió hace muy poco con un nuevo contrato de cuatro años y asumió la capitanía.
De Zerbi aclaró sus recientes comunicaciones con Romero y subrayó que sus conversaciones se han centrado por completo en su regreso a los entrenamientos, y no en un traspaso inminente. «Ayer intercambié mensajes con Cuti para hacer un plan de cara a cuando vuelva a Londres», explicó De Zerbi. Cuando le preguntaron si la conversación derivó hacia la intensa especulación procedente de Italia y Argentina, el técnico italiano se mostró firme en su postura. «[No hablé con él sobre] el mercado de fichajes. No es mi trabajo. Sé que hay muchas soluciones en el mercado de fichajes».
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La ausencia de Romero y la logística de la pretemporada
La ausencia de Romero en el reciente amistoso del Tottenham contra el Chelsea en Sídney no ha hecho más que avivar las especulaciones sobre su posible salida. Sin embargo, el club ha mantenido que su llegada tardía a la concentración de pretemporada se debe a un descanso ampliado concedido tras su participación en la final del Mundial con Argentina.
La situación se complica por las insinuaciones previas del propio De Zerbi sobre la mentalidad de Romero. El técnico ya se había referido anteriormente al posible deseo del jugador de afrontar un nuevo desafío, algo que encaja con el repentino aumento de las informaciones procedentes de su país. Con el Inter buscando reforzar sus opciones defensivas para pelear por el título, la cifra de 34 millones de libras mencionada supondría una operación importante, aunque muchos aficionados del Tottenham sostendrían que infravalora a un jugador de la talla de Romero.
Ausilio confirma el interés del Inter en Romero
Previamente, el director deportivo del Inter, Piero Ausilio, ha roto su silencio sobre la persecución del club por Romero. El gigante italiano ha identificado a Romero como su objetivo prioritario para liderar la zaga la próxima temporada, y las negociaciones han avanzado con rapidez. Ausilio no ocultó las intenciones del club de hacerse con el defensa de 28 años durante el actual mercado de fichajes.
La operación ya ha registrado importantes avances logísticos, con los representantes de Romero vistos en Milán este pasado fin de semana para reuniones cara a cara con la cúpula del Inter. Este paso significativo subraya lo avanzadas que se han vuelto las negociaciones, pasando de meras consultas a las fases finales de la operación. Según se informa, el Inter busca estructurar el traspaso como una cesión con una cláusula de compra obligatoria.
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Reconstrucción de la defensa del Tottenham Hotspur
La posible salida de Romero supone un cambio significativo en el proyecto de De Zerbi en el Tottenham. El argentino era una pieza vital de la plantilla, pero su historial disciplinario, que incluyó cuatro suspensiones distintas durante la campaña 2025-26, había empezado a generar preocupación. El club parece haberse preparado ya para su marcha al mostrarse proactivo en el mercado de fichajes, asegurándose de que la plantilla no se quede sin opciones si el traspaso al Inter se cierra en los próximos días, como muchos esperan.
El Tottenham ya ha estado muy activo este verano remodelando sus opciones defensivas para paliar la pérdida de una figura tan veterana. La llegada de Jan Paul van Hecke procedente del Brighton por 52 millones de libras, unida al fichaje de Marcos Senesi como agente libre, sugiere que la cúpula del club conocía desde hace algún tiempo las intenciones de Romero.
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