El internacional argentino, que se ha convertido en una pieza clave de la defensa del Tottenham desde su llegada, es supuestamente objeto de un importante interés por parte del Inter. Informaciones surgidas desde Argentina incluso han sugerido que el club de la Premier League ha aceptado una oferta de alrededor de 34 millones de libras, a pesar de que Romero se comprometió hace muy poco con un nuevo contrato de cuatro años y asumió la capitanía.

De Zerbi aclaró sus recientes comunicaciones con Romero y subrayó que sus conversaciones se han centrado por completo en su regreso a los entrenamientos, y no en un traspaso inminente. «Ayer intercambié mensajes con Cuti para hacer un plan de cara a cuando vuelva a Londres», explicó De Zerbi. Cuando le preguntaron si la conversación derivó hacia la intensa especulación procedente de Italia y Argentina, el técnico italiano se mostró firme en su postura. «[No hablé con él sobre] el mercado de fichajes. No es mi trabajo. Sé que hay muchas soluciones en el mercado de fichajes».







