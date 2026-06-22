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Roberto Carlos asegura que Brasil «mejorará mucho» con el regreso de Neymar y prevé que llegue a la final del Mundial
El regreso de Neymar aviva las esperanzas de llegar a la final
El campeón del Mundial 2002 cree que Brasil mejorará cuando regrese su estrella. Tras empatar con Marruecos y ganar a Haití, el exdefensa del Real Madrid afirma que la clasificación está al alcance. Aunque el equipo aún no ha mostrado su mejor nivel, la vuelta de Neymar, de 34 años, se ve como la pieza que faltaba.
«Aún no mostramos nuestro mejor fútbol, pero, como siempre decimos en los mundiales, vamos mejorando. Con el regreso de Neymar, aunque no sabemos cómo jugará, Brasil mejorará mucho», declaró Roberto Carlos a Kun Agüero en el programa «Casa del Kun».
«Vinicius está en plena forma. El seleccionador ahora sigue a Matheus Cunha y Endrick. La defensa es sólida con Marquinhos y Gabriel. Poco a poco estamos construyendo la mejor selección brasileña para llegar lo más lejos posible».
Y añadió: «Si seguimos mejorando, podemos llegar a la final y darle a nuestro país un gran momento».
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Reducir la diferencia con Argentina
A pesar de su optimismo, Carlos fue realista sobre la actualidad de Brasil ante sus principales rivales. Reconoció que la Argentina de Lionel Scaloni, vigente campeona del mundo, tiene ventaja por su continuidad táctica y por el talento de Lionel Messi. El legendario lateral admitió que la Seleção debe mejorar para recuperar el liderazgo sudamericano.
«Olvidemos el pasado. Ahora vosotros sois los campeones del mundo. Brasil debe mejorar para vencer a Argentina», explicó Carlos. «Argentina va por delante porque tiene un seleccionador consolidado y a Messi, referente de nuestra era futbolística».
Ancelotti y la base defensiva
La llegada de Carlo Ancelotti a la selección brasileña genera expectativas. Carlos, junto a Cafu, Ronaldo, Kaká, Bebeto y Ricardo Rocha, respalda el proyecto. El defensa destacó la dupla Marquinhos-Gabriel como clave, y subrayó que el regreso de Neymar coincide con el auge de Endrick y Vinicius Junior.
«La CBF contrató a un entrenador que ha ganado títulos en todos los países donde ha trabajado, para aprovechar su experiencia», afirmó Carlos. «Detrás de él estamos Cafú, Ronaldo, Kaká, Bebeto, Ricardo Rocha y yo, apoyándolo para guiar a estos jóvenes y ganar un título importante».
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Acallar a los críticos en casa
La recuperación de Neymar no ha sido fácil, sobre todo por las declaraciones de algunas autoridades en Brasil. Su ausencia por lesión en la pantorrilla generó burlas del presidente, quien lo llamó «el primer convocado desde casa del mundo». Aun así, el grupo le sigue mostrando firme apoyo.
Ancelotti ya confirmó que el delantero estará listo para el último partido de grupo ante Escocia. Con Vinicius Junior en su mejor momento y una defensa que se mantiene «sólida», Carlos cree que la selección está preparada para afrontar la presión de las eliminatorias. El objetivo es claro: acabar con los 24 años sin título mundial.