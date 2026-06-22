Roberto Carlos asegura que Brasil «mejorará mucho» con el regreso de Neymar y prevé que llegue a la final del Mundial

El campeón del Mundial 2002 cree que Brasil mejorará cuando regrese su estrella. Tras empatar con Marruecos y ganar a Haití, el exdefensa del Real Madrid afirma que la clasificación está al alcance. Aunque el equipo aún no ha mostrado su mejor nivel, la vuelta de Neymar, de 34 años, se ve como la pieza que faltaba.

«Aún no mostramos nuestro mejor fútbol, pero, como siempre decimos en los mundiales, vamos mejorando. Con el regreso de Neymar, aunque no sabemos cómo jugará, Brasil mejorará mucho», declaró Roberto Carlos a Kun Agüero en el programa «Casa del Kun».

«Vinicius está en plena forma. El seleccionador ahora sigue a Matheus Cunha y Endrick. La defensa es sólida con Marquinhos y Gabriel. Poco a poco estamos construyendo la mejor selección brasileña para llegar lo más lejos posible».

Y añadió: «Si seguimos mejorando, podemos llegar a la final y darle a nuestro país un gran momento».